Коли приймати душ вранці чи ввечері: що каже наука

Щоденний душ – це звичка людей, що піклуються про гігієну свого тіла. Різні експерти по-різному трактують необхідність щоденного миття тіла.

Фахівці спробували розібратися, чи приймає людина душ занадто часто, чи занадто рідко? Вода занадто гаряча чи занадто холодна? Який час доби краще обрати для душу – вранці після сну чи змивати денний бруд перед сном.

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Що дає ранковий душ:

Збудження: прохолодний душ вранці може стимулювати ваше тіло та допомогти вам прокинутися та зосередитися. Це пов'язано з тим, що холодна вода викликає викид нейромедіаторів, таких як серотонін, кортизол, дофамін і норадреналін, які покращують настрій і знижують рівень стресу.

Зменшення захворюваності: дослідження показали, що щоденний ранковий душ, навіть короткий і прохолодний, може зменшити кількість лікарняних днів майже на третину, а також покращити якість життя та рівень енергії.

Відчуття чистоти: багато людей відчувають себе бадьоріше та чистіше після ранкового душу, змиваючи піт і бактерії, які накопичилися за ніч.

Вечірній душ:

Змивання бруду: це чудовий спосіб змити зі шкіри бруд, пил, забруднювачі та інші шкідливі речовини, які накопичилися протягом дня. Це особливо важливо, якщо ви тренуєтеся або працюєте на фізично важкій роботі.

Підготовка до сну: теплий душ або ванна перед сном може допомогти вам розслабитися та швидше заснути. Це пов'язано з тим, що тепла вода допомагає тілу охолонути, що є природним сигналом для сну.

Покращення стану шкіри: якщо ви страждаєте від екземи або інших захворювань шкіри, вечірній душ може бути кращим часом для нанесення зволожуючих засобів та інших лікувальних засобів, оскільки у вас буде більше часу, щоб вони почали діяти.

Отже, який же час доби найкращий для душу? Насправді немає остаточної відповіді. Це залежить від ваших особистих уподобань, способу життя та потреб вашої шкіри.

Ось кілька факторів, які слід врахувати:

Ваш циркадний ритм – деякі люди відчувають себе більш бадьорими та енергійними вранці, а інші – ввечері. Якщо ви належите до перших, ранковий душ може бути кращим для вас. Якщо ж ви "нічна сова", вечірній душ може допомогти вам розслабитися та підготуватися до сну.

Якщо ви поспішаєте вранці, вечірній душ може бути більш практичним варіантом. З іншого боку, якщо ви не поспішаєте вранці, ранковий душ може бути чудовим способом розпочати день.

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