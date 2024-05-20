Когда принимать душ утром или вечером: что говорит наука

Ежедневный душ – это привычка людей, заботящихся о гигиене своего тела. Разные эксперты по-разному трактуют необходимость ежедневного мытья тела.

Специалисты попытались разобраться, принимает ли человек душ слишком часто или слишком редко? Вода слишком горячая или слишком холодная? Какое время суток лучше выбрать для душа – утром после сна или смывать грязи перед сном.

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Что дает утренний душ:

Пробуждение: прохладный душ утром может стимулировать ваше тело и помочь вам проснуться и сосредоточиться. Это связано с тем, что холодная вода вызывает выброс нейромедиаторов, таких, как серотонин, кортизол, дофамин и норадреналин, которые улучшают настроение и снижают уровень стресса.

Уменьшение заболеваемости: исследования показали, что ежедневный утренний душ, даже короткий и прохладный, может уменьшить количество больничных дней почти на треть, а также улучшить качество жизни и уровень энергии.

Ощущение чистоты: многие люди чувствуют себя бодрее и чище после утреннего душа, смывая накопившиеся за ночь пот и бактерии.

Вечерний душ:

Смывание грязи: это отличный способ смыть с кожи грязь, пыль, загрязнители и другие вредные вещества, которые накопились в течение дня. Это особенно важно, если вы тренируетесь или работаете на физически тяжелой работе.

Подготовка ко сну: теплый душ или ванна перед сном может помочь вам расслабиться и поскорее заснуть. Это связано с тем, что теплая вода помогает телу остыть, что является естественным сигналом для сна.

Улучшение состояния кожи Если вы страдаете от экземы или других заболеваний кожи, вечерний душ может быть лучшим временем для нанесения увлажняющих средств и других лечебных средств, поскольку у вас будет больше времени, чтобы они начали действовать.

Итак, какое же время суток лучше для душа? На самом деле нет окончательного ответа. Это зависит от ваших личных предпочтений, образа жизни и потребностей кожи.

Вот несколько факторов, которые следует учесть:

Ваш циркадный ритм – некоторые люди чувствуют себя бодрее и энергичнее утром, а другие – вечером. Если вы относитесь к первым, утренний душ может быть лучшим для вас. Если же вы "ночная сова", вечерний душ может помочь вам расслабиться и подготовиться ко сну.

Если вы спешите по утрам, вечерний душ может быть более практичным вариантом. С другой стороны, если вы не торопитесь утром, утренний душ может быть отличным способом начать день.

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