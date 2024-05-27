Коли Івана Купала 2024: чи змінилась дата у цьому році

Свято Івана Купала, яке є одним із найдавніших українських свят, відзначається на честь літнього сонцестояння і вкорінене в давнину. Це свято, огорнуте містичністю, відображає глибину та розмаїття народних традицій України.

Сучасні українці зберігають і шанують ці звичаї, відзначаючи цей день як особливий. Команда UAportal розповідають про те, коли ми святкуємо Івана Купала згідно з сучасним календарем.

Коли Івана Купала в Україні – нова дата свята

З початку вересня 2023 року відбулися зміни в календарній системі, яких дотримуються в Україні: Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. В результаті цього, дати фіксованих релігійних свят були перенесені на 13 днів назад.

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Це також вплинуло на святкування Івана Купала, яке традиційно пов’язане з Різдвом Івана Хрестителя. Тепер дата проведення цього стародавнього обряду зміщена.

До змін, свято Івана Купала відзначалося 7 липня, але тепер ми будемо святкувати його 24 червня щороку, що ближче до дня літнього сонцестояння.

Проте представники церков підкреслюють, що віряни можуть продовжувати дотримуватися традицій і святкувати за старим календарем, якщо вони цього бажають.

Раніше ми розповідали, коли святкують Трійцю за новим календарем.

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