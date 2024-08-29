Кофеїн підвищує тиск: чи дійсно це так?

У новому дослідженні науковці роблять висновок, що люди, які регулярно споживають 400 мг кофеїну на день або ще більше цієї кількості протягом тривалого часу, мають вищий ризик серцевих захворювань.

Результати дослідження представили у серпні на конференції ACC Asia 2024 у Нью-Делі, Індія.

Метою вчених було визначення особливостей впливу тривалого споживання кофеїну на здоров’я серця, зокрема на стабільність частоти серцевих скорочень і тиску. Регулярне вживання кофеїну може порушити роботу парасимпатичної системи, що призведе до підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, зазначає автор дослідження Ненсі Кагатхара.

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО СПОЖИВАННЯ КОФЕЇНУ

Участь у дослідженні взяли 92 людини у віці від 18 до 45 років, у яких не було підвищеного артеріального тиску. Регулярне споживання кофеїну визначалося як споживання кофеїновмісних напоїв п’ять днів на тиждень протягом більш як рік. До напоїв з кофеїном належать кава та чай, а також газовані напої з тонізуючим ефектом (Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Sting, Monster).

400 мг кофеїну приблизно еквівалентно 4 чашкам кави, 10 банкам коли або двом енергетичним напоям. Майже 20% учасників дослідження вживали понад 400 мг кофеїну на день. Найбільше щоденних споживачів кофеїну становили жінки, які проживали у містах та працювали на керівних посадах або займалися бізнесом.

Усім учасникам вимірювали пульс і артеріальний тиск перед 3-хвилинним степ-тестом. Їх міряли знову через 1 хвилину та 5 хвилин після завершення тесту.

Відповідно до отриманих результатів - споживання кофеїну в дозі більше 400 мг на день значно впливає на вегетативну нервову систему, з часом підвищуючи частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск. Через 5 хвилин відпочинку після степ-тесту учасники, які споживали понад 600 мг кофеїну на день, мали значно підвищений пульс, а також помітно вищий артеріальний тиск.

Це невелике дослідження виявило зв’язок між збільшенням щоденного споживання кофеїну та уповільненим відновленням артеріального тиску та частоти серцевих скорочень після фізичних вправ. Якщо підвищення артеріального тиску зберігається протягом тривалого часу, воно потенційно збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПІДВИЩЕНИЙ ТИСК

Високий кров'яний тиск, або гіпертонія, з часом послаблює серце. Це може спричинити низку хронічних захворювань, серед яких ішемічна хвороба серця, хронічні захворювання нирок, деменція.

До факторів, що сприяють зростанню кров’яного тиску, належать вживання алкоголю, куріння, споживання солі, вік, сімейна медична історія. Нове дослідження показує, що кофеїн у високих добових дозах теж можна розглядати фактором ризику високого кров'яного тиску, через його вплив на вегетативну нервову систему.

Надмірне щоденне споживання кофеїну здатне короткочасно викликати прискорене серцебиття, дратівливість, тривогу, головний біль і безсоння. У довгостроковій перспективі це може спричинити гіпертензію та навіть потенційну втрату кісткової тканини.

ЯКОЮ МІРОЮ СЛІД КЕРУВАТИСЯ ПРИ СПОЖИВАННІ КОФЕЇНВМІСНИХ НАПОЇВ

Помірне щоденне споживання кофеїну має декілька переваг для здоров’я. Зокрема, знижує ризики серцевої недостатності, діабету 2 типу, раку печінки та ендометрію. Минулі дослідження показали, що помірне споживання кофеїну може принести користь як здоров’ю серця, так і печінки.

Просте правило споживання кофеїну полягає в тому, щоб прислухатися до свого організму та відстежувати, як впливає вживання кави, чаю чи енергетичних напоїв. А також дізнатися, скільки кофеїну міститься у цих напоях. Це допоможе контролювати споживання кофеїну протягом дня та розуміти, коли варто зупинитися.

Вплив кофеїну на конкретну людину може відрізнятися. Наприклад, кава здатна мати інший ефект для деяких людей, ніж чай чи енергетичні напої. Крім того, кава та чай, ймовірно, є найкращими варіантами споживання кофеїну, оскільки вони містять додаткові біоактивні сполуки, які, як демонструють дослідження, можуть принести користь здоров’ю.

Для підтримки артеріального тиску у межах норми також корисні регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування, зменшення споживання солі, підтримання здорової ваги, відмова від тютюну, обмеження або відмова від алкоголю.