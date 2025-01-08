Ключ до довголіття: вчені знайшли ділянку мозку, яка керує старінням

Миші мають подібні структурні, функціональні та генетичні характеристики з людьми, що робить їх цінними для дослідження розвитку мозку з часом. Учені виявили у мишей специфічну ділянку мозку, де старіння викликає суттєві зміни в різних типах клітин.

Також було встановлено, які саме клітини зазнають найбільших змін. Це дослідження, опубліковане в журналі Nature, відкриває нові можливості для уповільнення або контролювання процесу старіння мозку людини, як повідомляє Earth.

Вчені проаналізували понад мільйон клітин мозку молодих і старих мишей. Дослідження зосередилося на різних типах гліальних клітин, які забезпечують підтримку мозковим клітинам, і показало, що з віком ці клітини демонструють значні зміни в активності генів.

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Дослідження показало, що в старіючому мозку спостерігається підвищення активності генів, пов'язаних із запаленням, у той час як активність генів, що відповідають за функціонування нейронів, знижується.

На думку авторів дослідження, старіння є основним фактором ризику розвитку хвороби Альцгеймера та інших серйозних захворювань мозку. Дослідження виявило, які клітини мозку найбільше зазнають змін через старіння. Вчені вважають, що на основі цих результатів можна розробити нові методи лікування захворювань, пов'язаних зі старінням мозку.

Вчені виявили, що ці зміни зосереджені в ділянці мозку, яку вони назвали "точка старіння", розташованій у гіпоталамусі. Найбільші зміни відбулися в клітинах і нейронах, що відіграють важливу роль у контролі харчування, енергетичному балансі, метаболізмі та засвоєнні поживних речовин організмом.

Раніше команда UAportal розповідала, що вчені б'ють на сполох через те, що мозок може "розчинятися" раніше, ніж ви думаєте.

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