Вчені встановили зв’язок між зовнішнім виглядом і довголіттям: несподівані висновки

Науковці з Університету штату Арізона та Техаського університету в Остіні провели унікальне дослідження, яке виявило несподіваний зв’язок між привабливістю зовнішності та тривалістю життя. Це відкриває новий погляд на взаємозв’язок між здоров’ям і соціальним статусом.

Згідно з отриманими результатами, люди, яких вважають більш привабливими, зазвичай живуть довше. Ці дані були опубліковані в журналі Social Science and Medicine, пише storinka.com.ua.

У дослідженні взяли участь понад 8300 старшокласників зі штату Вісконсін, а інформація збиралася протягом 65 років. Науковці зіставляли оцінки привабливості, які надавали незалежні експерти на основі фотографій, із даними про смертність учасників.

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Цікаві деталі: чоловіки з низьким рівнем привабливості в середньому живуть на рік менше, ніж їхні більш привабливі однолітки. У випадку з жінками ця різниця ще відчутніша: непривабливі жінки живуть приблизно на два роки менше, ніж їхні привабливіші ровесниці.

Пояснення до отриманих результатів

Науковці зазначають, що точні механізми, які пов'язують зовнішню привабливість із тривалістю життя, поки що залишаються недостатньо дослідженими. Вони припускають, що привабливий зовнішній вигляд може бути індикатором загального стану здоров’я: люди, які виглядають краще, зазвичай мають міцніше здоров’я. Крім того, привабливість може сприяти успішнішим соціальним взаємодіям, що позитивно впливає на якість життя і, відповідно, на його тривалість.

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Привабливі люди часто отримують соціальні привілеї, такі як вищий рівень доходів, краще ставлення з боку інших і навіть м’якші вироки в суді. Соціолог Коннор Шихан з Університету штату Аризона вважає, що привабливість може мати генетичний компонент, який також впливає на тривалість життя. Це відкриття ставить нові питання про зв’язок між нашим здоров’ям, зовнішністю та соціальним статусом у сучасному суспільстві.

Таким чином, можна дійти висновку, що зовнішність не тільки формує ставлення до нас у соціумі, а й, імовірно, впливає на тривалість життя. Це дослідження відкриває нові можливості для наукових досліджень і практики у сфері здоров’я, адже вивчення зв’язку між привабливістю та довголіттям – лише перший крок до глибшого розуміння людської природи.

Раніше ми розповідали, що в Азії знайшли невідомий вид людини. Науковці називають це проривом у розумінні еволюції.

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