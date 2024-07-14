Катишки – не проблема: як ефективно очистити одяг від ворсинок

Забудьте про катишки: найкращі способи їх видалення з вашого улюбленого одягу

Що робити коли, улюблена річ в гардеробі має не досконалий вигляд? UAportal підготував корисні поради, як видалити тканинні катишки з одягу, не завдавши йому шкоди.

Пемза

Слід акуратно провести по тканині каменем, зосереджуючись на ділянках з кошлатанням. Цей метод ефективно видаляє катишки, не завдаючи шкоди одягу.

Після очищення речей, необхідно ретельно зчистити сміття та залишки волокон. Цей інструмент можна використовувати багаторазово, він екологічно чистий і дозволяє зберегти свіжий вигляд тканини.

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Бритва

Використовуючи безпечну бритву, акуратно збрийте поверхню тканини, на якій знаходяться скупчення катишок. Не натискайте занадто сильно, щоб не пошкодити одяг.

Після завершення гоління можна скористатися ворсистим валиком або стрічкою, щоб видалити залишки волокон. Цей метод – бюджетний спосіб повернути одяг до життя.

Машинка для катишок

Електрична машинка для тканини – це ефективний інструмент для видалення катишків з одягу без пошкоджень. Просто проведіть машиною по тканині, і її леза, що обертаються, захоплять і видалять волокна.

Важливо регулярно спорожняти контейнер пристрою для видалення відходів, щоб він працював ефективно. Цей метод ідеально підходить для збереження зовнішнього вигляду светрів, пальт та інших тканинних виробів.

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