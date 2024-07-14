Катышки – не проблема: как эффективно очистить одежду от ворсинок

Что делать когда, любимая вещь в гардеробе выглядит не совершенно? UAportal подготовил полезные советы, как удалить тканевые катышки из одежды, не нанеся ей вреда.

Пемза

Следует аккуратно провести по ткани камнем, сосредотачиваясь на участках с катышками. Этот метод эффективно удаляет катышки, не причиняя вреда одежде.

После очищения вещей необходимо тщательно счистить мусор и остатки волокон. Этот инструмент можно использовать многократно, он экологически чист и позволяет сохранить свежий вид ткани.

Читайте также: Актуальная проблема: как вывести пятна от клубники из одежды

Бритва

Используя безопасную бритву, аккуратно сбрейте поверхность ткани, на которой находятся скопления катышек. Не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить одежду.

После завершения бритья можно воспользоваться ворсистым валиком или лентой, чтобы удалить остатки волокон. Этот метод – бюджетный способ вернуть одежду к жизни.

Машинка для катышек

Электрическая машинка для ткани – это эффективный инструмент для удаления катышек из одежды без повреждений. Просто проведите машиной по ткани, и ее вращающиеся лезвия захватят и удалят волокна.

Важно регулярно опорожнять контейнер для удаления отходов, чтобы он работал эффективно. Этот метод идеально подходит для сохранения внешнего вида свитеров, пальто и других тканевых изделий.

Напомним, мы уже писали, как удалить жирные пятна из одежды.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !