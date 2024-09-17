Мапи безбар’єрності в туризмі України. Чим вже можуть користуватися маломобільні групи населення

З появою великої кількості маломобільних груп населення стала зрозумілою необхідність коригувати місця та локації для загального користування. Зсуви у вирішенні створення безбар’єрних мап відбулися не так давно, якщо не враховувати індивідуальних приватних бізнес-проєктів. Чим вже можна користуватися та, що планується розповідає UaPortal.

Пандуси та мобільні підйомники полегшують пересування маломобільних людей. Джерело: https://www.village.com.ua/ Пандуси та мобільні підйомники полегшують пересування маломобільних людей. Джерело: https://www.village.com.ua/

Безбар'єрні мапи вокзалів України

Вже сьогодні маломобільні українці та гості країни можуть користуватися мапами безбар’єрності вокзалів. Як повідомляють "Укрзалізниця" у своєму телеграм каналі, реалізовано сумісний з інтернет–платформою "Лун Місто" проєкт, який допоможе людям з обмеженими можливостями пересування створити заздалегідь зручний маршрут на локаціях.

Безбар'єрна мапа вокзалів включає локації у таких містах як: Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Київ, Рівне, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Полтава, Харків, Суми та Вінниця. Карта продовжить поповнюватися 3D моделями вокзалів України, на яких у зручному форматі вказана інформація про розташування:

пандусів;

засоби візуальної орієнтації (інформаційні покажчики, стенди);

ширину дверей;

тактильну плитку;

ширину тротуару перед будівлею та якість тротуару;

безбар'єрний прохід до кас;

наявність пониженого вікна купівлі квитків;

шлях до платформ;

кнопки виклику;

дитячі зони;

допоміжні засоби посадки чи висадки;

наявність паркомісць.

3D моделі допоможуть зручно дістатися посадкової платформи та зекономити час, не витрачаючи його на можливі незручності. Посилання на мапу можна знайти на сайті "ЛУН Місто" або у застосунку "Укрзалізниці".

Безьар'єрність, як світовий приклад толерантного суспільства. Джерело: https://ogogo.if.ua/ Безьар'єрність, як світовий приклад толерантного суспільства. Джерело: https://ogogo.if.ua/

Про безбар'єрний туризм у найближчому майбутньому

Важливою подією у планах досягнення безбар’єрності міст, стала домовленість про сумісну роботу та підписання меморандуму між Державною агенцією розвитку туризму України з організацією "ЛУН Місто". Про це було повідомлено на офіційному сайті ДАРТ.

"З початком повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю в країні невпинно зростає, тому наразі не тільки перед країною, а й перед галуззю гостинності стоїть надзвичайно важкий виклик – зробити навколишнє середовище, в тому числі й туристичне, доступним та зручним",– наголосила очільниця ДАРТ.

Масштабний проєкт має зробити реальністю безбар'єрну мапу міст усієї України. На карті "Місто без обмежень" будуть вказані туристичні місця загального користування, приватні заклади, музеї, готелі, ресторани тощо, де вже адаптована територія для пересування маломобільних груп населення.

Першим містом, яке з’явиться на безбар’єрній мапі стане Полтава. Заклади Полтавського регіону будуть маркуватися залежно від рівня доступності та адаптованості, також при описі кожного закладу буде детально вказана інформація про рівень комфорту, який може отримати маломобільна людина у своєму пересуванні.

"Наша команда вже понад п’ять років створює зручні інтерактивні мапи, які інформують про рівень комфорту міського простору. Ця експертиза допомагає нам створювати загальноукраїнську Мапу безбарʼєрності "Місто без меж". Раді, що завдяки співпраці з ДАРТ, маємо можливість охопити на Мапі безбарʼєрності туристичну сферу" – наголошують у "ЛУН Місто".

Безбар’єрну мапу можна буде знайти на сайті обох організацій, вона буде постійно оновлюватися та розширюватися.

Додатки, які вже допомагають маломобільним людям у пересуванні

Світ змінюється, підлаштовується та набуває нових можливостей. UaPortal познайомить вас з корисними додатками, які вже полегшують життя багатьох маломобільних людей.

Метро для всіх

В додатку вказані зручні місця для пересування у візках або з дитячими візочками. Джерело: https://www.gurt.org.ua/ В додатку вказані зручні місця для пересування у візках або з дитячими візочками. Джерело: https://www.gurt.org.ua/

Додаток, який охоплює станції метрополітену в таких містах як Київ, Амстердам, Лозанна, Варшава, Глазго, Мінськ та інших. Додаток підтримує українську, російську, англійську, білоруську та польську мови. Його маршрути враховують потреби людей, які пересуваються на візках, мам, які пересуваються з дитячими візками різних габаритів, та тих, хто подорожує з великими валізами.

Музеї без бар’єрів

Додаток показує наскільки пристосований музей для маломобільних людей. Джерело: https://www.gurt.org.ua/ Додаток показує наскільки пристосований музей для маломобільних людей. Джерело: https://www.gurt.org.ua/

Додаток охоплює понад 300 музеїв України та Польщі, які можуть забезпечити пересування людей у візках на своїй території. Також додаток підтримує мови обох країн для вільного користування та має детальний опис можливостей для маломобільних людей.

Україна не припиняє свою боротьбу кожного дня, як у прифронтових зонах, так і у всіх своїх економічних галузях. Проєкт "Місто без бар’єрів" стає одним з важливих кроків для розвитку української туристичної сфери, а також спонукає приватний бізнес підлаштовуватися під потреби сучасного суспільства. Раніше ми писали про найцікавіше для українців з-за кордону та найунікальніші готелі України.