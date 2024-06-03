Как отдохнуть в самых уникальных гостиницах Украины: впечатляющие идеи для путешествия на уикенд

Отдых должен быть приятным и незабываемым, особенно в период напряжения и стремительной жизни. Мы подобрали 9 гостиниц Украины, которые за уикенд напомнят о смысле отдыха и наполнят энергией, благодаря своей уникальной атмосфере и нестандартному подходу к вашему отпуску.

Отдых в отеле Киева для повышения IQ. Источник: https://www.facebook.com/

1. IQ Hotel в Киеве

Отдохнув в суперсовременной гостинице Киева, вы уже не сможете сказать: "Да я в этих технологиях не разбираюсь". Прекрасный вариант догнать знаниями детей и внуков, и присмотреть идеи для оснащения своего дома или квартиры. Если вам нужно совмещать отдых с удаленной работой или обучением – это лучшая локация, куда вы можете сбежать посреди недели.

Номера отеля оснащены функцией "умный дом", что даст вам возможность немного поиграть в "человека будущего". Минималистичный дизайн и интересные интерьерные решения реализуют функциональность и концентрируют в целях. На территории отеля есть вкусный ресторан, также не отстающий от современных модных тенденций в мире еды. Прямо с вокзала вас может забрать трансфер отеля и доставить в номер для новобрачных, где романтические сюрпризы помогут провести выходные с любовью друг к другу. Найдите время сыграть в боулинг и насладиться напитками в автомате.

Милая остановка в зловещем (по виду) отеле Украины - ''Черный замок''. Источник: https://www.facebook.com/

2. Отель "Черный замок" в Ивано-Франковске

Легенды о рыцарях вдохновили архитекторов и дизайнеров. Отель построен в австро-венгерском стиле XV-XVI вв. Будет трудно остановить свою любознательность, ведь стены "Черного замка" наполнены артефактами, старинными предметами и уникальной мебелью. Продуманные детали позволят перенестись во времени и почувствовать себя отважными рыцарями или хрупкими принцессами. Для атмосферности и настроения можно посетить салон красоты, где вместо сажи и свеклы уже давно используются современные материалы, и королевская забота сохранилась.

На территории отеля есть ресторан, в котором приятно позавтракать или заказать романтический ужин, или отпраздновать свою важную дату. Маленький совет для путешественников: если имеете карнавальный костюм или изысканный наряд в котором хочется провести фотосессию для социальных сетей, хватайте с собой не раздумывая, декорация просто поразительна.

Различные исторические периоды Украины освещены в отдельных номерах – гостиница ''История''. Источник: https://www.booking.com/

3. Отель "История" в Буковеле (с. Поляница)

Поселиться в истории в прямом смысле этих слов. Впечатляющий отель в Буковеле предоставляет такую возможность. Вы выбираете конкретный период и заселяетесь в номер, полный историей в картинах, фото, исторических фактах и интерьерах. По сути это уникальный музей Украины с нестандартным, современным подходом к изучению истории.

Невероятный вид природы Карпат вас ждет за окнами, а на территории найдется много развлечений: детская игровая площадка, сауна, джакузи и ресторан. Вечером на террасах зажигают огни и приветствуют гостей в баре отеля веселыми программами и легкой атмосферой. Бассейны под открытым небом добавляют релакса и переключают на отдых, а в ресторане вы сможете отведать все традиционные блюда Закарпатской кухни. Каждый сезон приносит свои дополнительные занятия. Зимой испытайте себя на лыжах, а в теплое время года добавьте конную прогулку, пешие походы или релакс на шезлонге с прохладительным напитком.

Аквакомплекс гостиницы ''Древний Град'' не такой уж ''древний''. Источник: https://drevnygrad.com.ua/

4. Загородный отель-парк "Древний Град" во Львове

Вдохновляться свежим воздухом, наглядеться на живописную природу и быть всего в 20 минутах от центра Львова возможно. Отель-парк создан по направлению эко отелей, где первое внимание уделяется здоровью и долголетию. Такой современный ретрит без потери отношений с передовыми технологиями.

Просторные номера украшены деревом и деревянной мебелью. Различные залы и декорационные локации на территории позволяют подстроиться под ваш особый праздник. Также на территории гостиницы-парка расположен аква–комплекс Румба, где дети и взрослые веселятся на водных горках все лето.

Вкусно поесть вы сможете как в зале ресторана, так и среди крупных зеленых полян на которых разместились эко-беседки. Обязательно следите за программой ивент-площадки, чтобы быть в центре веселых и положительных эмоций. Если вы житель Львова или окрестностей и не нуждаетесь в проживании, можете приехать на дневной отдых и обрадовать себя и своих родных любой релакс локацией, включая аква–зону.

Будущее уже наступило в современной гостинице Киева – MONOTEL. Источник: https://www.booking.com/

5. MONOTEL в Киеве

Отдых в столице на уровне ведущих японских гостиниц предлагается в сети MONOTEL. Вы когда-нибудь отдыхали в капсуле для сна? Это ваш шанс. Инновационные технологии помогут вам заселиться в отель без помощи человека и так же уехать. Система онлайн-регистрации и цифровое управление стала набирать обороты во время Короновирусы и до сих пор достаточно популярна и удобна.

Вертикально расположенные капсулы-номера имеют разные размеры и оборудование. Система подачи чистого воздуха позволяет насытить мозг кислородом прямо посреди мегаполиса. В оснащение капсул входит кровать, наушники, зеркало, система зарядки разных гаджетов и свободный Wi-Fi. Может показаться немного фантастическим и ночлег в такой капсуле может стоить вам всего 600 грн с человека, или 1000 для пары. На территории самого отеля есть все необходимое для хранения вещей или утреннего душа. Вы можете включить завтрак в свое проживание и воспользоваться услугами химчистки или утюга. Сейчас в Киеве целых два представителя этой сети инновационных гостиниц.

Настройтесь на музыкальную волну драйвового уикенда в гостинице ''Комната и слухи'' в Одессе. Источник: https://hotels24.ua/

6. Дизайн-отель "Комната и слухи" в Одессе

Куда же Одесса и без сплетен. Колоритное место может подарить вам очень яркий уик–энд с вашей любимой тематикой. Каждый номер отеля имеет эксклюзивный интерьер и общий стиль. Любителям музыки стиля ROK, эта остановка обязательна для посещения. Винил и гитары заполняют стены, а на дверях номеров вы найдете такие знакомые имена как: Mick Jagger, John Lennon, Bob Marley, Elvis Presley, Jim Morrison и Lenny Kravitz.

Сам по себе отель занимает два этажа жилого дома и имеет всего 6 номеров для заселения. Если вы планируете морской отдых в Одессе, не смотря ни на что, сделайте свою остановку у моря уникальной.

Отель предлагает своим гостям изысканные и интересные интерьеры в стиле лофт, а также обслуживание, возможности стирки и утюжка одежды по заказу.

Центр Киева в вашем окне в отеле 11 MIRRORS. Источник: https://11mirrors-hotel.com/

7. Дизайн–отель 11 MIRRORS в Киеве

Уникальное расположение гостиницы в столице сделало ее желанной остановкой. Вы будете находиться в самом центре всех культурных событий Киева и возможностью гулять пешком по всем известным достопримечательностям.

Залы отеля – это пример изысканности и современности. Высокий уровень сервиса позволяет почувствовать себя легко и спокойно. Находясь в гостинице, вы сможете заняться красотой и здоровьем. Благодаря спа-центру и тренажерному залу, у вас будет выбор активного и релаксирующего отдыха.

Если вам захотелось на несколько дней укрыться от всех, не покидая города, вы смотрите в правильном направлении. В отеле 11 MIRRORS вы сможете побыть с собой наедине, заняться только собой и перезагрузить свои силы для дальнейшего пути.

Отдохнуть в другой эпохе уикенд – это прекрасная возможность перезагрузиться, Замок Радомысль. Источник: https://www.booking.com/

8. Отель VIA REGIA в г. Радомысле (Житомирская обл.)

Поселиться в замке иногда проще, чем вам кажется. Бутик–гостиница замка Радомысль прекрасная возможность подтвердить это. Уникальное архитектурное сооружение расположено среди зеленых насаждений и омывается водой. Номера определяются по имени выдающихся лиц и имеют различные интерьерные концепции. Выберите выдающееся лицо для исследования и бронируйте номер.

Не знаю хватит ли вам уик-энда для полноценной экскурсии и попробовать стоит. Историческая атмосфера будет повсюду, куда бы вы ни оглянулись, если не учитывать современные выключатели света и розетки. Кроме экскурсии в свой отдых можно включить различные тематические мастер-классы, посещение бумажных магазинов и дегустацию в ресторане несколько раз в день.

Вы можете выбрать готовую программу для пребывания в замке. К примеру, есть эко-программа "Digital detox weekend", где вы отключитесь от мира, хотя бы на несколько дней. Номера в сутки стоят от 3 000 грн (два человека).

смените рисунок перед глазами на уикенд – отель ''Пейзаж''. Источник: https://www.booking.com/

9. Мини–гостиница "Пейзаж" в Яремче

Отель предлагает сельский изысканный отдых в Закарпатском стиле. Тишина, покой, уют и невероятно гармоничная атмосфера. Отель украшен деревом и каменной кладкой, имеет смотровые террасы, дровяные камины и много современных условий как Wi-Fi, кофемашина в номере, барбекю зона и ресторан на территории.

Расположенный в Карпатских горах, отель "Пейзаж" всегда может предложить вам интересные занятия как активные, так и релаксирующие. Семейная атмосфера и забота хозяев подарят вам ощущение родного дома и такое желанное душевное спокойствие. Вы можете заехать дружеской компанией или семейной парой, взять номер с отдельной ванной комнатой или готовить на общей кухне. Широкий выбор условий дает хороший диапазон цен.

Дождитесь темноты, чтобы порадоваться после работы и учебы в отеле Bursa. Источник: https://www.facebook.com/

10. Bursa Hotel в Киеве

Известная жемчужина столицы, куда водят на экскурсии зарубежных туристов. В отеле 33 номера с дизайнерской мебелью и особой концепцией стен. Атмосфера создана путём проектирования сломанных углов, стандартов отдыха и расширения ваших взглядов. Бар на крыше – особое место силы для молодежи, точно знающей чего хочет от отдыха посреди мегаполиса. Вдохновенная библиотека дарит особое настроение, концентрирует на себе и, по своим желаниям, направляет и балансирует. На территории также открыт бистро, где вы будете чувствовать себя легко и свободно.

Иногда, позволить себе одну ночь в комфортабельном отеле гораздо лучше, чем ждать двухнедельного отпуска 10 лет. Не откладываем жизнь на потом.