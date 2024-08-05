Самое интересное для украинцев из-за границы. Путешествовать между странами станет дешевле или бесплатно

Застряли во временной петле. Такие впечатления сейчас возникают у тех украинцев, которым приходится жить между двумя или даже тремя странами. Дороги выматывают, опустошают кошелек и жизненные силы. Мы собрали для вас хорошие новости, которые облегчат передвижение и сэкономят деньги. Читайте до конца, чтобы не упустить вариант бесплатного проезда между Польшей и Германией уже в том году.

Встречайте FlixTrain уже в декабре 2024 года

Большинству украинцев, путешествующих за границей, не нужно рассказывать, что такое автобусы FlixBus. Эти зеленые полосы узнаваемы и важны. Немецкая компания Flix, основатель автобусных перевозок FlixBus анонсировала подготовку к еще одному крутому транспортному проекту, которым можно будет воспользоваться уже с 14 декабря 2024 года. Об этом в своих блогах уже сообщили украинские СМИ.

Поезда FlixTrain будут курсировать два раза и иметь повышенный комфорт. Источник: https://vinbazar.com/

Поезда FlixTrain будут курсировать по маршруту Варшава – Познань – Берлин по обоим направлениям. Воспользоваться удобным и современным транспортом можно дважды в день, а комфортабельные вагоны будут насчитывать до 240 мест (второй класс). Наличие специализированных мест для людей с ограниченными возможностями и семей придаст выбор и удобство.

Относительно конкретной цены билета – еще не анонсировано. Однако компания утверждает, что появление нового конкурентоспособного перевозчика снизит цены на билеты. Напомним, что сейчас билеты по такому же маршруту на поезде PKP Intercity стоят в районе 195 злотых (около 2 000 грн).

Упомянем еще один, удобный для пассажиров, проект этой же немецкой компании. Уже два месяца, как компания реализовала три новых международных автобусных маршрута FlixBus, которые помогают украинцам попасть в Молдову, Польшу и Венгрию.

Приятные новости от авиакомпании Wizz Air

Украинцы, которые хотят добраться до Италии, Германии, Словении, Португалии, Франции или Австралии, уже с конца октября 2024 смогут сделать это из аэропортов Румынии, которые расположены в городе Бухарест и Клуж – Напока. Новые рейсы проанонсировала авиакомпания Wizz Air, о чем пишут туристические блоги.

Новые рейсы от авиакомпании Wizz Air сделают путешествия дешевле. Источник: Фотограф: skyradar/Pixabay

Аэропорт в Клуж-Напока расположен близко к украинской границе, что дает возможность украинцам снизить бюджет на билеты и добраться до желаемых стран гораздо быстрее. Билеты уже в продаже, так что можете сравнивать и планировать.

Интересное предложение от Uber

Известная в Украине компания такси объявила о старте нового зарубежного проекта. Теперь в приложении компании будет доступна услуга Uber Cruise. Благодаря этой функции в приложении можно будет заказать водный транспорт для поездки. Думаете дорого?

Uber открывает новые возможности для своих пользователей. Источник: https://www.uber.com/

Компания преподнесла неожиданный и приятный сюрприз своим пользователям и теперь во Франции воспользоваться водным транспортом от Uber можно совершенно бесплатно. Еще одним бонусом при пользовании такой услугой будет бокал вина для приятного пути. Компания добавила, что такая возможность имеет ограничение до 3 августа. Итак, кто не успел, тот опоздал. Проверьте функцию в приложении Uber в таких странах как Греция, Венеция, Париж и Ибица, возможно также попадете на приятный сюрприз.

Из Польши в Германию бесплатно

Очень хорошая новость появилась в СМИ Министерства Инфраструктуры Польши. Компания сообщила о введении единого польско-германского железнодорожного билета. Что это значит для пассажиров? Туристы и путешествующие между странами мигранты смогут пользоваться всеми видами поездов, купив один билет. Решение было принято 2 июля на встрече правительства Дональда Туска и Олафа Шольца.

Действие единого билета будет охватывать все виды поездов. Источник: Фотограф: Skitterphoto/Pixabay

"Единый железнодорожный билет будет действовать в течение 30 дней и позволит пользоваться поездами всех категорий в течение семи выбранных дней, которые не обязательно должны быть последовательными. Владельцы билета смогут один раз уехать и вернуться в страну проживания за этим билетом." – сообщила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Анна Шуманская.

Самым приятным было подчеркнуть, что студенты до 27 лет смогут получить этот билет абсолютно бесплатно. Количество таковых будет ограничено, переговоры о количестве еще ведутся.

Из Украины в Испанию с комфортом

Автобусная компания KLR Bus уже запустила свои первые комфортабельные рейсы в солнечную Испанию, об этом сообщают блоги. Автобусные рейсы можно найти в большинстве областных городов Украины каждую среду и субботу. В обратном пути рейсы проходят каждый вторник и субботу.

Новые прямые рейсы в Испанию от KLR Bus. Источник: https://www.facebook.com/KLR Bus

Автобусы KLR Bus с повышенным уровнем комфорта, у сидений есть зарядные гнезда для гаджетов, а сами кресла удобны для долгих и ночных поездок. Большинство отзывов о перевозчике достаточно положительные, звездная отметка на уровне 3.5. Цена на билеты в Мадрид стартует с отметки 6 133 грн (14.08.2024) на одного.

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