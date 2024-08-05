Найцікавіше для українців з-за кордону. Подорожувати між країнами стане дешевше або безкоштовно

Застрягли у часовій петлі. Такі враження зараз виникають у тих українців, яким доводиться жити між двома або, навіть, трьома країнами. Дороги виснажують, спустошують гаманець та сили на життя. Ми зібрали для вас гарні новини, які полегшать пересування та заощадять кошти. Читайте до кінця, щоб не пропустити варіант безкоштовного проїзду між Польщею та Німеччиною вже в цьому році.

Зустрічайте FlixTrain вже в грудні 2024 року

Більшості українців, що подорожують за кордоном не потрібно розповідати, що таке автобуси FlixBus. Ці зелені смуги впізнавані та поважні. Німецька компанія Flix, засновник автобусних перевезень FlixBus анонсувала підготовку до ще одного крутого транспортного проєкту, яким можна буде скористатися вже з 14 грудня 2024 року. Про це у своїх блогах вже повідомили українські ЗМІ.

Потяги FlixTrain курсуватимуть два рази та матимуть підвищений комфорт. Джерело: https://vinbazar.com/

Потяги FlixTrain курсуватимуть за маршрутом Варшава – Познань – Берлін в обох напрямках. Скористатися зручним та сучасним транспортом можна буде двічі на день, а комфортабельні вагони налічуватимуть до 240 місць (другий клас). Наявність спеціалізованих місць для людей з обмеженими можливостями, та сімей додасть вибору та зручності.

Щодо конкретної ціни на квиток – ще не анансовано. Проте компанія стверджує, що поява нового конкурентоспроможного перевізника знизить ціни на квитки. Нагадаємо, що наразі квитки за таким самим маршрутом на потязі PKP Intercity коштують в районі 195 злотих (близько 2 000 грн).

Згадаємо про ще один, зручний для пасажирів, проєкт цієї ж німецької компанії. Вже два місяці, як компанія реалізувала три нові міжнародні автобусні маршрути FlixBus, які допомагають українцям потрапити до Молдови, Польщі та Угорщини.

Приємні новини від авіакомпанії Wizz Air

Українці, які хочуть дістатися до Італії, Німеччини, Словенії, Португалії, Франції чи Австралії, вже з кінця жовтня 2024 року зможуть зробити це з аеропортів Румунії, які розташовані у місті Бухарест та Клуж – Напока. Нові рейси проанонсувала авіакомпанія Wizz Air, про що пишуть туристичні блоги.

Нові рейси від авіакомпанії Wizz Air зроблять подорожі дешевшими. Джерело: Фотограф: skyradar/Pixabay

Аеропорт у Клуж – Напока розташовано близько до українського кордону, що дає можливість українцям знизити бюджет на квитки, та дістатися бажаних країн набагато швидше. Квитки вже у продажу, тож можете порівнювати та планувати.

Цікава пропозиція від Uber

Відома в Україні компанія таксі оголосила про старт нового закордонного проєкту. Тепер в додатку компанії буде доступна послуга Uber Cruise. Завдяки цій функції в додатку можна буде замовити водний транспорт для подорожі. Думаєте дорого?

Uber відкриває нові можливості подорожей для своїх користувачів. Джерело: https://www.uber.com/

Компанія зробила неочікуваний та приємний сюрприз своїм користувачам і тепер у Франції скористатися водним транспортом від Uber можна абсолютно безкоштовно. Ще одним бонусом під час користування такою послугою буде келих вина для приємної дороги. Компанія додала, що така можливість має обмеження до 3 серпня. Тож, хто не встиг, той запізнився. Перевіряйте функцію у додатку Uber у таких країнах як Греція, Венеція, Париж та Ібіца, можливо також потрапите на приємний сюрприз.

З Польщі до Німеччини безкоштовно

Дуже гарна новина з’явилася у ЗМІ від Міністерства Інфраструктури Польщі. Компанія повідомила про запровадження єдиного польсько–німецького залізничного квитка. Що це означає для пасажирів? Туристи та подорожуючи між країнами мігранти зможуть користуватися всіма видами потягів купивши один квиток. Рішення було ухвалено 2 липня на зустрічі уряду Дональда Туска та Олафа Шольца.

Дія єдиного квитка буде охоплювати всі види потягів. Джерело: Фотограф: Skitterphoto/Pixabay

"Єдиний залізничний квиток діятиме протягом 30 днів та дозволить користуватися поїздами всіх категорій протягом семи вибраних днів, які не обов'язково мають бути послідовними. Власники квитка зможуть один раз виїхати та один раз повернутися до країни проживання за цим квитком." – повідомила прессекретарка Міністерства інфраструктури Ганна Шуманська.

Найприємнішим було наголошення, що студенти до 27 років зможуть отримати цей квиток абсолютно безкоштовно. Кількість таких буде обмежена, перемовини про кількість ще ведуться.

З України до Іспанії з комфортом

Автобусна компанія KLR Bus вже запустила свої перші комфортабельні рейси до сонячної Іспанії, про це повідомляють тревел блоги. Автобусні рейси можна знайти в більшості обласних міст України кожної середи та суботи. У зворотному шляху рейси відбуваються щовівторка та щосуботи.

Нові прямі рейси до Іспанії від KLR Bus. Джерело: https://www.facebook.com/KLR Bus

Автобуси KLR Bus з підвищеним рівнем комфорту, біля сидінь є зарядні гнізда для гаджетів, а самі крісла є зручними для довгих та нічних поїздок. Більшість відгуків про перевізника досить позитивні, зіркова відмітка на рівні 3.5. Ціна на квитки до Мадрида стартує з позначки 6 133 грн (14.08.2024) на одного.

Слідкуйте за тревел новинами від UAPortal, щоб мандрувати Україною й за кордоном бюджетно та з комфортом.