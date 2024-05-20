Який термін зберігання у рызних видів насіння: городники поділились секретом

Після завершення сезону городніх робіт у багатьох господарів залишається невикористане насіння. Не викидайте його, адже насіння можна зберегти до наступного року. Про це пише ГУ Держпродпоживслужб.

Як правильно зберігати насіння:

Температура: Оптимальна температура для зберігання насіння - від +10 до +12°C. Занадто висока температура може призвести до проростання насіння, а занадто низька - до його псування.

Оптимальна температура для зберігання насіння - від +10 до +12°C. Занадто висока температура може призвести до проростання насіння, а занадто низька - до його псування. Вологість: Ідеальна вологість повітря для зберігання насіння - 50-60%. Вища вологість може призвести до розвитку цвілі та псування насіння.

Ідеальна вологість повітря для зберігання насіння - 50-60%. Вища вологість може призвести до розвитку цвілі та псування насіння. Упаковка: Зберігайте насіння в герметичних ємностях, щоб воно не контактувало з повітрям та вологою.Підійдуть скляні банки, пластикові контейнери або фольгировані пакети.

Зберігайте насіння в герметичних ємностях, щоб воно не контактувало з повітрям та вологою.Підійдуть скляні банки, пластикові контейнери або фольгировані пакети. Місце зберігання: Найкраще місце для зберігання насіння - це темне, прохолодне та сухе місце. Не рекомендується зберігати насіння на кухні, у ванній кімнаті або на підвіконні.

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Термін придатності насіння:

Різні види насіння зберігають свою схожість протягом різного часу. Ось деякі приклади:

Буряк: 6-10 років

6-10 років Гарбуз, диня, кабачок, патисон, кавун, огірок: 6-8 років

6-8 років Боби, горох, кукурудза: 5-6 років

5-6 років Томат, редиска, редька: 4-6 років

4-6 років Баклажан, білокачанна та червонокачанна капуста, перець, цибуля-батун, порей: 4-5 років

4-5 років Квасоля, салат, селера, шпинат: 3-4 роки

3-4 роки Морква, сконцонери: 2-4 роки

2-4 роки Кріп, пастернак, петрушка, ревень, ріпчаста цибуля, щавель: 2-3 роки

Важливо:

Чим довше зберігається насіння, тим нижчою буде його схожість.

Перед посадкою рекомендується перевірити схожість насіння. Для цього можна посадити кілька насінин і поспостерігати за їх проростанням.

Якщо ви не впевнені в терміні придатності насіння, краще не ризикувати і купити нове.

Зберігаючи насіння правильно, ви можете значно заощадити кошти та отримати якісний урожай.

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