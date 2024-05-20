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Какой срок хранения у разных видов семян: огородники поделились секретом

Цихоцкая Мария

Какой срок хранения у разных видов семян: огородники поделились секретом
Семена можно сохранить до следующего года

После завершения сезона огородных работ у многих хозяев остаются неиспользованные семена. Не выбрасывайте его, ведь семена можно сохранить до следующего года. Об этом пишет ГУ Госпродслужб.

Как правильно хранить семена:

  • Температура: Оптимальная температура для хранения семян – от +10 до +12°C. Слишком высокая температура может привести к прорастанию семян, а слишком низкая – к его порче.
  • Влажность: Идеальная влажность воздуха для хранения семян – 50-60%. Более высокая влажность может привести к развитию плесени и порче семян.
  • Упаковка: Храните семена в герметичных емкостях, чтобы они не контактировали с воздухом и влагой. Подойдут стеклянные банки, пластиковые контейнеры или фольгированные пакеты.
  • Место хранения: Лучшее место для хранения семян – это темное, прохладное и сухое место. Не рекомендуется хранить семена на кухне, в ванной или подоконнике.

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Срок годности семян:

Различные виды семян сохраняют свою всхожесть в течение разного времени. Вот некоторые примеры:

  • Свекла: 6-10 лет
  • Тыква, дыня, кабачок, патиссон, арбуз, огурец: 6-8 лет
  • Бобы, горох, кукуруза: 5-6 лет
  • Томат, редис, редька: 4-6 лет
  • Баклажан, белокочанная и краснокочанная капуста, перец, лук-батун, порей: 4-5 лет
  • Фасоль, салат, сельдерей, шпинат: 3-4 года
  • Морковь, сконцонеры: 2-4 года
  • Укроп, пастернак, петрушка, ревень, репчатый лук, щавель: 2-3 года

Важно:

  • Чем дольше хранятся семена, тем ниже будет его всхожесть.
  • Перед посадкой рекомендуется проверить всхожесть семян. Для этого можно посадить несколько семян и понаблюдать за их прорастанием.
  • Если вы не уверены в сроке годности семян, лучше не рисковать и купить новые.

Сохраняя семена правильно, вы можете значительно сэкономить и получить качественный урожай.

Напомним, мы уже писали, как заставить рассаду прорасти, если она "уснула".

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