Какой срок хранения у разных видов семян: огородники поделились секретом

После завершения сезона огородных работ у многих хозяев остаются неиспользованные семена. Не выбрасывайте его, ведь семена можно сохранить до следующего года. Об этом пишет ГУ Госпродслужб.

Как правильно хранить семена:

Температура: Оптимальная температура для хранения семян – от +10 до +12°C. Слишком высокая температура может привести к прорастанию семян, а слишком низкая – к его порче.

Оптимальная температура для хранения семян – от +10 до +12°C. Слишком высокая температура может привести к прорастанию семян, а слишком низкая – к его порче. Влажность: Идеальная влажность воздуха для хранения семян – 50-60%. Более высокая влажность может привести к развитию плесени и порче семян.

Идеальная влажность воздуха для хранения семян – 50-60%. Более высокая влажность может привести к развитию плесени и порче семян. Упаковка: Храните семена в герметичных емкостях, чтобы они не контактировали с воздухом и влагой. Подойдут стеклянные банки, пластиковые контейнеры или фольгированные пакеты.

Храните семена в герметичных емкостях, чтобы они не контактировали с воздухом и влагой. Подойдут стеклянные банки, пластиковые контейнеры или фольгированные пакеты. Место хранения: Лучшее место для хранения семян – это темное, прохладное и сухое место. Не рекомендуется хранить семена на кухне, в ванной или подоконнике.

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Срок годности семян:

Различные виды семян сохраняют свою всхожесть в течение разного времени. Вот некоторые примеры:

Свекла: 6-10 лет

6-10 лет Тыква, дыня, кабачок, патиссон, арбуз, огурец: 6-8 лет

Бобы, горох, кукуруза: 5-6 лет

5-6 лет Томат, редис, редька: 4-6 лет

4-6 лет Баклажан, белокочанная и краснокочанная капуста, перец, лук-батун, порей: 4-5 лет

4-5 лет Фасоль, салат, сельдерей, шпинат: 3-4 года

3-4 года Морковь, сконцонеры: 2-4 года

2-4 года Укроп, пастернак, петрушка, ревень, репчатый лук, щавель: 2-3 года

Важно:

Чем дольше хранятся семена, тем ниже будет его всхожесть.

Перед посадкой рекомендуется проверить всхожесть семян. Для этого можно посадить несколько семян и понаблюдать за их прорастанием.

Если вы не уверены в сроке годности семян, лучше не рисковать и купить новые.

Сохраняя семена правильно, вы можете значительно сэкономить и получить качественный урожай.

Напомним, мы уже писали, как заставить рассаду прорасти, если она "уснула".

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