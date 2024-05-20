Какой срок хранения у разных видов семян: огородники поделились секретом
После завершения сезона огородных работ у многих хозяев остаются неиспользованные семена. Не выбрасывайте его, ведь семена можно сохранить до следующего года. Об этом пишет ГУ Госпродслужб.
Как правильно хранить семена:
- Температура: Оптимальная температура для хранения семян – от +10 до +12°C. Слишком высокая температура может привести к прорастанию семян, а слишком низкая – к его порче.
- Влажность: Идеальная влажность воздуха для хранения семян – 50-60%. Более высокая влажность может привести к развитию плесени и порче семян.
- Упаковка: Храните семена в герметичных емкостях, чтобы они не контактировали с воздухом и влагой. Подойдут стеклянные банки, пластиковые контейнеры или фольгированные пакеты.
- Место хранения: Лучшее место для хранения семян – это темное, прохладное и сухое место. Не рекомендуется хранить семена на кухне, в ванной или подоконнике.
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Срок годности семян:
Различные виды семян сохраняют свою всхожесть в течение разного времени. Вот некоторые примеры:
- Свекла: 6-10 лет
- Тыква, дыня, кабачок, патиссон, арбуз, огурец: 6-8 лет
- Бобы, горох, кукуруза: 5-6 лет
- Томат, редис, редька: 4-6 лет
- Баклажан, белокочанная и краснокочанная капуста, перец, лук-батун, порей: 4-5 лет
- Фасоль, салат, сельдерей, шпинат: 3-4 года
- Морковь, сконцонеры: 2-4 года
- Укроп, пастернак, петрушка, ревень, репчатый лук, щавель: 2-3 года
Важно:
- Чем дольше хранятся семена, тем ниже будет его всхожесть.
- Перед посадкой рекомендуется проверить всхожесть семян. Для этого можно посадить несколько семян и понаблюдать за их прорастанием.
- Если вы не уверены в сроке годности семян, лучше не рисковать и купить новые.
Сохраняя семена правильно, вы можете значительно сэкономить и получить качественный урожай.
Напомним, мы уже писали, как заставить рассаду прорасти, если она "уснула".
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