Якої потужності має бути зарядна станції для будинку

Зарядна станція може стати справжнім рятівником у часи планових чи екстрених відключень електроенергії. Але з таким широким вибором моделей, як не помилитися з вибором? UaPortal підкаже, на що звернути увагу,обираючи зарядну станцію для дому.

Потужність:

Від потужності залежить, які саме прилади ви зможете запитати від станції. Умовно всі павер-банки можна розділити на три категорії:

Малопотужні (200-800 Вт): підходять для заряджання телефонів, планшетів, ноутбуків, ліхтарів та інших дрібних пристроїв. Можуть не впоратися з телевізором або холодильником.

підходять для заряджання телефонів, планшетів, ноутбуків, ліхтарів та інших дрібних пристроїв. Можуть не впоратися з телевізором або холодильником. Середньої потужності (до 2 кВт): здатні заживити холодильник, бойлер, телевізор, насос. Час автономної роботи таких станцій сягає 3-4 годин.

здатні заживити холодильник, бойлер, телевізор, насос. Час автономної роботи таких станцій сягає 3-4 годин. Високопотужні (до 5 кВт): справжні монстри, які можуть потягнути навіть електрочайник, пральну машину, електроінструменти, а деякі моделі й електромобіль.

Ємність:

Чим більша ємність акумулятора, тим довше пропрацює ваша станція без підзарядки.

Для холодильника: якщо ваш холодильник споживає 200 Вт, а ви хочете, щоб він пропрацював 10 годин,вам знадобиться станція з ємністю 2000 Вт·год.

якщо ваш холодильник споживає 200 Вт, а ви хочете, щоб він пропрацював 10 годин,вам знадобиться станція з ємністю 2000 Вт·год. Для котла: потужність станції повинна бути вищою за потужність котла.

Сумісність:

Переконайтеся, що розетки та інші порти на станції підходять для ваших приладів. Деякі моделі мають розетки 220 В, USB-порти, порти для заряджання акумуляторів та інші.

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Пам'ятайте:

Перед покупкою чітко визначте, які саме прилади ви будете заживлювати від станції.

Розрахуйте необхідну потужність та ємність акумулятора.

Зверніть увагу на тип розеток та інших портів.

Не забудьте про додаткові функції, які можуть вам знадобитися (ліхтарик, радіо, інвертор).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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