Який з дорожніх знаків не обмежує швидкість руху: підступний тест на знання ПДР (відео)

Чимало водіїв порушують ПДР, перевищуючи дозволену швидкість на дорозі. Зокрема, так стається через ігнорування знаків.

Який із зображених дорожніх знаків не обмежує швидкість руху автомобілів? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Перший знак – 3.29 "Обмеження максимальної швидкості". Він забороняє рух зі швидкістю, що перевищує зазначену на знакові.

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Другий знак – 4.12 "Обмеження мінімальної швидкості". Дозволяє рух зі швидкістю не меншою, аніж зазначена на знакові, але не більшою, ніж передбачено ПДР.

Третій знак – 5.33 "Рекомендована швидкість". Застосовується для зазначення швидкості, з якою рекомендується їхати дорогою. Отже правильна відповідь – третій знак.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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