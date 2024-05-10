Хто з водіїв мусить поступитися дорогою на підйомі: задача на знання ПДР (відео)

Чимало водіїв порушують ПДР під час підйому та спуску гірськими дорогами. Зокрема, так стається через ігнорування знаків.

Водій якого автомобіля повинен дати дорогу у такій ситуації? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

У прикладі видно дорожній знак 1.6 "Крутий підйом". Він попереджає про наближення до підйому.

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Згідно з ПДР, на гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено, водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу водію, що рухається вгору.

Тому у наведеній ситуації водій вантажного автомобіля повинен дати дорогу легковому автомобілю.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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