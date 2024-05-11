Какой из дорожных знаков не ограничивает скорость движения: коварный тест на знание ПДД (видео)

Многие водители нарушают ПДД, превышая разрешенную скорость на дороге. В частности, так происходит из-за игнорирования знаков.

Какой из изображенных дорожных знаков не ограничивает скорость движения автомобилей? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Первый знак – 3.29 "Ограничение максимальной скорости". Он запрещает движение со скоростью, превышающей указанную на знаке.

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Второй знак – 4.12 "Ограничение минимальной скорости". Позволяет движение со скоростью не меньше, чем указано на знаке, но не больше, чем предусмотрено ПДД.

Третий знак – 5.33 "Рекомендуемая скорость". Применяется для указания скорости, с которой рекомендуется ехать по дороге. Следовательно, правильный ответ – третий знак.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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