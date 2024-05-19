Які фрукти заважають схуднути швидше: відповідь дієтологів

Які фрукти не можна їсти при схудненні

Багато людей, які прагнуть схуднути, вважають, що фрукти можна їсти без обмежень. Це не зовсім так. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете насолоджуватися фруктами, не шкодячи своїй фігурі.

Хоча фрукти містять вітаміни, поживні речовини та клітковину, необхідні для підтримки здоров'я, деякі з них можуть негативно впливати на вашу вагу, якщо вживати їх у надмірній кількості. Про це пише nashamama.com.

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Які фрукти краще їсти, а яких краще уникати?

1. Сухофрукти:

Чому слід обмежити: Сухофрукти містять значно більше цукру та калорій, ніж свіжі, адже в процесі сушіння з них видаляється вода.

Сухофрукти містять значно більше цукру та калорій, ніж свіжі, адже в процесі сушіння з них видаляється вода. Приклади: родзинки, фініки, чорнослив, інжир, курага, манго, ананас, журавлина, банани, яблука.

родзинки, фініки, чорнослив, інжир, курага, манго, ананас, журавлина, банани, яблука. Альтернативи: свіжі фрукти з низьким вмістом цукру, такі як яблука, груші, апельсини, грейпфрути.

2. Тропічні фрукти:

Чому слід обмежити: Багато тропічних фруктів, наприклад, банани, папайя, манго та ананас, містять більше цукру, ніж інші фрукти.

Багато тропічних фруктів, наприклад, банани, папайя, манго та ананас, містять більше цукру, ніж інші фрукти. Приклади: банани, папайя, манго, ананас.

банани, папайя, манго, ананас. Альтернативи: ягоди, ківі, диня, кавун.

Пам'ятайте:

Вживайте фрукти в помірних кількостях, як перекус або доповнення до їжі.

Вибирайте фрукти з низьким глікемічним індексом, які не спричиняють різких стрибків цукру в крові.

Не додавайте до фруктів цукор або мед.

Поєднуйте фрукти з іншими продуктами, багатими на білок та клітковину, щоб довше відчувати себе ситими.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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