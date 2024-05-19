Какие фрукты мешают быстрее похудеть: ответ диетологов

Многие люди, стремящиеся похудеть, считают, что фрукты можно есть без ограничений. Это не совсем так. Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться фруктами, не вредя своей фигуре.

Хотя фрукты содержат витамины, питательные вещества и клетчатку, необходимые для поддержания здоровья, некоторые из них могут негативно влиять на ваш вес, если употреблять их в избыточном количестве. Об этом пишет nashamama.com.

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Какие фрукты лучше есть, а каких лучше избегать?

1. Сухофрукты:

Почему следует ограничить: Сухофрукты содержат гораздо больше сахара и калорий, чем свежие, ведь в процессе сушки из них удаляется вода.

Примеры: изюм, финики, чернослив, инжир, курага, манго, ананас, клюква, бананы, яблоки.

изюм, финики, чернослив, инжир, курага, манго, ананас, клюква, бананы, яблоки. Альтернативы: свежие фрукты с низким содержанием сахара, такие как яблоки, груши, апельсины, грейпфруты.

2. Тропические фрукты:

Почему следует ограничить: Многие тропические фрукты, например бананы, папайя, манго и ананас, содержат больше сахара, чем другие фрукты.

Многие тропические фрукты, например бананы, папайя, манго и ананас, содержат больше сахара, чем другие фрукты. Примеры: бананы, папайя, манго, ананас.

бананы, папайя, манго, ананас. Альтернативы: ягоды, киви, дыня, арбуз.

Помните:

Употребляйте фрукты в умеренных количествах как перекус или дополнение к пище.

Выбирайте фрукты с низким гликемическим индексом, которые не вызывают резких скачков сахара в крови.

Не добавляйте к фруктам сахар или мед.

Сочетайте фрукты с другими продуктами, богатыми белоком и клетчаткой, чтобы дольше чувствовать себя сытыми.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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