Як заснути швидко: лайфхак від експерта з аюрведи

Сон - це ключовий елемент нашого фізичного та емоційного благополуччя, але для багатьох людей процес засинання може бути важким. Однак завдяки простому методу, який обіцяє покращити якість вашого сну, можна навчитися засинати навіть за хвилину.

Лікар з багатим досвідом Пріт Пал Сінгх Бхіндер розкрив маловідомий, але ефективний спосіб, який може допомогти вам засинати швидше та отримувати якісний відпочинок. Згідно з повідомленнями Mirror, цей метод базується на масажі певних точок, що знаходяться за вухами.

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Бхіндер вивчив поширені відео, які демонструють аювердичну техніку масажу, і виявив, що це не просто приємна процедура. Цей прийом, на думку лікаря, активує парасимпатичну нервову систему, що призводить до розслаблення, зниження рівня занепокоєння та покращення якості сну.

Ефективність цього методу підтверджується не лише фізіологічними процесами, а й традиційними знаннями у сфері китайської медицини. Деякі точки за вухами тісно пов'язані з меридіанами та енергетичними потоками, які грають важливу роль у регуляції емоційного та фізичного стану.

Застосовуючи цей прийом разом із глибоким диханням, ви зможете відчути значне зниження стресу та тривожності, надаючи своєму тілу та розуму заслужений відпочинок.

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