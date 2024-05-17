Как заснуть быстро: лайфхак от эксперта по аюрведе

Сон – это ключевой элемент нашего физического и эмоционального благополучия, но для многих людей процесс засыпания может быть трудным. Однако благодаря простому методу, обещающему улучшить качество вашего сна, можно научиться засыпать даже через минуту.

Доктор с богатым опытом Прит Пал Сингх Бхиндер раскрыл малоизвестный, но эффективный способ, который может помочь вам засыпать быстрее и получать качественный отдых. Согласно сообщениям Mirror, этот метод базируется на массаже определенных точек, находящихся за ушами.

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Бхиндер изучил распространенные видео, демонстрирующие аювердическую технику массажа, и обнаружил, что это не просто приятная процедура. Этот прием, по мнению врача, активирует парасимпатическую нервную систему, что приводит к расслаблению, снижению уровня беспокойства и улучшению качества сна.

Эффективность этого метода подтверждается не только физиологическими процессами, но и традиционными знаниями в области китайской медицины. Некоторые точки за ушами тесно связаны с меридианами и энергетическими потоками, играющими важную роль в регуляции эмоционального и физического состояния.

Используя этот прием вместе с глубоким дыханием, вы сможете почувствовать значительное снижение стресса и тревожности, предоставляя своему телу и разуму заслуженный отдых.

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