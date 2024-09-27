Як захистити смородину від шкідників: поради городників

Восени кущі смородини потребують ретельного догляду. Окрім обрізки, під час якої видаляють старі та сухі гілки, важливо також провести обробку рослин від шкідників. Такий підхід забезпечить добрий урожай наступного року. Про це пише ua.vestnik.

Деталі Досвідчені садівники радять використовувати три засоби, які допоможуть кущам успішно пережити зиму без шкоди від комах-шкідників.

Читайте також: Овочі, з яких не варто збирати насіння: агрономи розповіли, чому не буде врожаю

Кліщівит

Для приготування робочого розчину потрібно 2 мл препарату розчинити в 1 літрі води. Це найкраще дозування для обробки смородини.

Неорон

10 мл препарату слід змішати з 10 літрами води. Це один із найнеобхідніших і найбільш дієвих засобів для захисту смородини від шкідників.

Фітоверм

Для обробки одного середнього куща потрібно розчинити 2 мл препарату в 1 літрі води. Дозування розраховуйте відповідно до кількості рослин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зерна, які можуть допомогти втричі збільшити родючість ґрунту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!