Як виглядає ідеальна дружина
Бернард Шоу писав: " Ідеальний чоловік - це чоловік, який вважає, що у нього ідеальна дружина". Справа в тому, що безумовне прийняття людини (з її перевагами та недоліками) і є любов. А де є кохання, там є і найвищий ступінь задоволення один одним.
Але немає межі досконалості. Якою ж має бути ідеальна дружина? Чи є об'єктивні критерії ідеалу, чи у кожного він свій? Давайте розберемося.
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Какой должна быть идеальная жена
Аналитический центр НАФИ (Россия) провёл исследование, согласно которому, 45% своего времени среднестатистическая женщина посвящает семье. 24% — работе. Остальное время — для отдыха, хобби, личных дел. Что интересно: с мужчинами ситуация обратная: большую часть времени они уделяют работе, на втором месте семья, на третьем — личные дела, обучение.
Это значит, что женщина больше ориентирована на домашние хлопоты и заботу о близких, чем мужчина. Поэтому чтобы стать идеальной женой, ей будет нужно ещё сильнее вовлечься в семейные дела. А значит, пострадает или карьера, или личное время.
Устаревшие представления о роли женщины
Несмотря на распространение феминистических идей, наше общество во многом остаётся патриархальным: муж глава семьи, последнее слово за ним. А роль жены нередко сводится к тому, чтобы делать его жизнь комфортнее. Если анализировать модель семьи 100 или 200 лет назад, то патриархальные установки были выражены ещё сильнее.
Только в начале прошлого века женщины получили право голосовать на выборах, обучаться в университетах наравне с мужчинами и устраиваться на работу. Хотя сегодня, когда вопрос гендерного равенства стоит остро, во многих странах ещё существует дискриминация женщин в зарплате и праве занимать высокие посты.
Тем не менее мир потихоньку меняется, и современная женщина уже перестаёт себя считать придатком мужчины.
Это влияет и на формирование её роли в семье. Всё чаще мы слышим термин "партнёрские отношения", которые означают союз двух равноценных людей. И если в рамках этого союза кто-то захотел стать для другого идеалом, то речь не об обслуживании бытовых потребностей, а, скорее, об эмоциональном комфорте.
Поэтому поиски идеала в такой ситуации становятся синонимом личностного роста. Если в результате этого пара достигает гармонии и их отношения выходят на более качественный уровень, то выигрывают все — оба партнёра и их дети.
Далее рассмотрим, как описывают качества идеальной жены современные мужчины и женщины.
С точки зрения женщины
Марина Цветаева ёмко описала одно из главных желаний женщин: "Теперь я знаю и говорю каждому: мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это — любовь".
Как больно ранят слова мужа в сторону молодой мамы: "Сидишь дома, ничего не делаешь". Женщина очень уязвима в этот период, и обесценивание её ежедневных маленьких подвигов не проходит бесследно для психики. Мы оцениваем себя через мнение о нас других людей. Поэтому видя такое отношение мужа, жена поддаётся мрачным мыслям: "я неидеальная", "я делаю слишком мало для него", "он мною недоволен".
Ещё один аспект оценки себя, как жены и женщины, — стремление к идеалам других людей.
Мама с папой хотят, чтобы дочь была успешной и родила им побольше внуков. Муж мечтает о хозяйке на кухне, королеве в гостях и тигрице в постели. "Инстаграм" призывает одновременно качать губы и попу, чтобы приблизиться к популярным параметрам внешности. Слишком много чужих идеалов, которые вытесняют мысли об истинных желаниях и целях конкретной женщины.
С точки зрения мужчины
Мужчины с удовольствием фантазируют на тему, какая у них должна быть идеальная жена. Одни описывают пышногрудую красотку, другие — скромную хранительницу домашнего очага, третьи ищут в женщине друга. Но ни один представитель мужского пола не откажется от жены, которая вдохновляет его.
Несмотря на размытость этого понятия, мужчины вполне конкретны в своих желаниях. Они хотят быть суперменами для своих женщин. Чтобы ими восхищались, отмечали их старания и успехи. И это естественно: ничто так не убивает мужскую самооценку, как сравнение "Вон у Васи зарплата больше и машина круче".
И если жена (даже при объективно невысоких заслугах) находит повод для комплимента и похвалы, это буквально окрыляет мужчину. Для неё он будет готов горы свернуть, потому что точно знает, что она это оценит.
Как стать идеальной женой
Идея приблизиться к идеалу появляется у женщины, как правило, в кризисные моменты супружеской жизни. Первый эпизод — после 3-4 лет брака, когда супруги уже хорошо рассмотрели недостатки друг друга и пытаются понять, смогут ли они с ними мириться в дальнейшем.
Советы, которые вы найдёте в интернете, не научат вас, как стать идеальной женой. Потому что они основаны на стереотипных убеждениях о женской роли: будьте хорошей хозяйкой, готовьте 15 видов борщей своему любимому и пр.
Психологи говорят, что внешняя трансформация всегда следует за внутренней. А личностный рост всегда чётко мотивирован.
Поэтому начать свой апгрейд нужно с ревизии личности, чтобы понимать, насколько довольны вы собой, что надо оставить, а что улучшить. Это должно быть именно ваше желание. Хотя и поинтересоваться мнением мужа будет полезно.
К примеру, вы хотите избавиться от ревности. Ваш муж тоже не прочь, чтобы вы его поменьше ревновали. А значит, в списке задач №1 — повышение самооценки и поиск триггеров, провоцирующих приступы ревности. Проработаете эту тему — станете спокойнее, и ваш муж обязательно это отметит.
Но если долгая и сложная работа над собой у вас ещё впереди, а прямо сейчас хочется простых решений, посмотрите список основных качеств идеальной жены: какая она и чего от неё ждёт муж.
5 качеств идеальной жены
- Понимающая.
Та, что выслушает, обнимет, поможет и поддержит в любой ситуации. Она чутко ловит настроение мужа, но не потому, что хочет ему угодить, а потому, что они на одной волне.
- Надёжная.
Такая жена не уйдёт, если муж не сможет купить ей очередные туфли. Не подведёт, когда ему будет нужна помощь. Не отвернётся, когда среди всех людей в мире он обратится именно к ней. Настоящая "боевая подруга" и человек, к которому не страшно повернуться спиной.
- Лёгкая.
С ней у мужа одинаковое чувство юмора. Она поддержит идею в 3 часа ночи поехать в "Макдрайв" за мороженным. Не будет нудеть, если муж перебрал на встрече с друзьями.
- Интересная.
У неё есть свой мир, и при этом она уважает мир своего мужчины. Идеальная жена всегда чем-то увлечена: работает или занимается каким-то хобби. С ней всегда интересно поговорить вечером и поделиться новостями.
- Умеющая соблюдать границы.
Один известный коуч в своём выступлении сказал: "Жена продолжает воспитывать мужа, указывая ему на недостойное поведение. Плохой муж, который её не послушает, и плохая жена, которая смолчит". Идеальная жена никогда не будет терпеть, глотать обиды, наслаждаться ролью жертвы. Она выстроит границы и пресечёт их нарушение. Но при этом границы партнёра также нерушимы и для неё.