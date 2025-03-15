Який вигляд мали стародавні європейці: якої зробили несподіване відкриття

Більшість давніх європейців зберігали темний колір шкіри, волосся та очей аж до залізної доби, приблизно 3000 років тому. Про це свідчать результати нового дослідження.

Вчені встановили, що гени, відповідальні за світлі відтінки шкіри, волосся й очей, з’явилися в європейських популяціях близько 14 000 років тому, наприкінці палеоліту, який також відомий як кам’яний вік. Проте, за словами старшої авторки дослідження, генетика з Університету Феррари в Італії Сільвії Жиротто, ці риси залишалися поодинокими до відносно недавніх часів. Про це пише Live Science

Вчені припускають, що світліша шкіра давала європейцям певну еволюційну перевагу, оскільки допомагала організму виробляти більше вітаміну D в умовах недостатнього сонячного світла. Водночас блакитні або зелені очі, ймовірно, не несли істотних переваг, а їх поширення могло бути наслідком випадковості або статевого добору, вважає Жиротто.

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Дослідники проаналізували 348 зразків стародавньої ДНК, отриманих із археологічних пам’яток у 34 країнах Європи й Азії. Результати цього дослідження були оприлюднені 12 лютого на сервері препринтів bioRxiv.

Найдавніший зразок ДНК, віком 45 000 років, належав людині з Усть-Ішиму в Західному Сибіру. Інший добре збережений зразок отримали від індивідуума зі Швеції, віком близько 9 000 років.

Оскільки багато старих зразків ДНК виявилися пошкодженими, для визначення ймовірних фенотипів вчені використали метод "імовірнісного передбачення зовнішності" й систему HIrisPlex-S. Ця технологія дозволяє оцінити колір шкіри, волосся та очей навіть за фрагментами генетичних даних.

Палеоантропологи вважають, що перші Homo sapiens з’явилися в Європі близько 50 000–60 000 років тому. Оскільки вони були недалеко відірвані від своїх африканських предків, то спочатку мали темну шкіру, волосся та очі, розповіла Жиротто.

Навіть після появи світліших рис близько 14 000 років тому, вони довгий час залишалися рідкісними. Лише близько 3000 років тому, в залізну добу, ці риси почали ставати масовими.

Згідно з дослідженням, темна шкіра залишалася поширеною в деяких регіонах Європи до мідного віку, а іноді зустрічалася й пізніше. Світлі очі почали з’являтися на півночі й заході континенту у період між 14 000 і 4 000 років тому, хоча темна шкіра й волосся тоді ще переважали.

Генетичні варіанти, що відповідають за світлу шкіру, з’явилися в районі сучасної Швеції приблизно в той самий період, що й світлі очі, але спочатку залишалися нечисленними. Дослідники зафіксували своєрідний "сплеск" поширення блакитних та зелених очей, що свідчить про їхню велику популярність у той час.

Карлес Лалуеса-Фокс, палеогенетик із Інституту еволюційної біології в Барселоні, зазначив, що для нього стало несподіванкою те, що деякі європейці зберігали гени темної пігментації аж до залізної доби. Він додав, що хоча нове дослідження чітко показує, коли з’явилися світлі риси, остаточні причини їх еволюційної переваги все ще залишаються незрозумілими.

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