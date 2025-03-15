Как выглядели древние европейцы: которой сделали неожиданное открытие

Большинство древних европейцев сохраняли темный цвет кожи, волос и глаз вплоть до железных суток, примерно 3000 лет назад. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования.

Ученые установили, что гены, ответственные за светлые оттенки кожи, волос и глаз, появились в европейских популяциях около 14 000 лет назад, в конце палеолита, также известного как каменный век. Однако, по словам старшего автора исследования, генетика из Университета Феррары в Италии Сильвии Жиротто, эти черты оставались единичными до недавних пор. Об этом пишет Live Science

Ученые предполагают, что более светлая кожа давала европейцам определенное эволюционное преимущество, поскольку помогала организму вырабатывать больше витамина D в условиях недостаточного солнечного света. В то же время, голубые или зеленые глаза, вероятно, не несли существенных преимуществ, а их распространение могло быть следствием случайности или полового отбора, считает Жиротто.

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Исследователи проанализировали 348 образцов древней ДНК, полученных из археологических памятников в 34 странах Европы и Азии. Результаты исследования были обнародованы 12 февраля на сервере препринтов bioRxiv.

Древнейший образец ДНК, возрастом 45 000 лет, принадлежал человеку из Усть-Ишима в Западной Сибири. Другой хорошо сохранившийся образец получили от индивидуума из Швеции в возрасте около 9 000 лет.

Поскольку многие старые образцы ДНК оказались поврежденными, для определения вероятных фенотипов ученые использовали метод "вероятностного предсказания внешности" и систему HIrisPlex-S. Эта технология позволяет оценить цвет кожи, волос и глаз даже по фрагментам генетических данных.

Палеоантропологи считают, что первые Homo sapiens появились в Европе около 50000-60000 лет назад. Поскольку они были недалеко оторваны от своих африканских предков, то сначала имели темную кожу, волосы и глаза, рассказала Жиротто.

Даже после появления более светлых черт около 14 000 лет назад они долгое время оставались редкими. Лишь около 3000 лет назад, в железные сутки, эти черты стали становиться массовыми.

Согласно исследованию, темная кожа оставалась распространенной в некоторых регионах Европы до медного возраста, а иногда встречалась и позже. Светлые глаза стали появляться на севере и западе континента в период между 14 000 и 4 000 лет назад, хотя темная кожа и волосы тогда еще не преобладали.

Генетические варианты, отвечающие за светлую кожу, появились в районе современной Швеции примерно в тот же период, что и светлые глаза, но поначалу оставались немногочисленными. Исследователи зафиксировали своеобразный "всплеск" распространения голубых и зеленых глаз, что свидетельствует об их большой популярности в то время.

Карлес Лалуэса-Фокс, палеогенетик из Института эволюционной биологии в Барселоне, отметил, что для него стало неожиданностью то, что некоторые европейцы сохраняли гены темной пигментации вплоть до железных суток. Он добавил, что хотя новое исследование ясно показывает, когда появились светлые черты, окончательные причины их эволюционного превосходства все еще остаются непонятными.

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