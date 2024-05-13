Як повернути дерев‘яним меблям вигляд нових: експерти поділились дієвим лайфхаком
У світі прибирання та догляду за будинком легко розгубитися серед безлічі чудодійних засобів, що обіцяють блискучі результати. Проте, іноді все, що вам потрібно, - це трохи кмітливості та звичні речі, які є під рукою.
Мелісса Каверлі, засновниця Imagine Maids, розкриває простий, але дієвий спосіб збереження дерев'яних меблів у бездоганному стані:
"Оливкова олія - це не лише чудовий інгредієнт для ваших страв, але й чудовий засіб для догляду за меблями. Вона зволожує деревину, відновлює її природний блиск та захищає від пошкоджень." Про це пише Главред.
Як використовувати оливкову олію для реставрації меблів:
- Нанесіть невелику кількість оливкової олії на м'яку тканину.
- Обережно потріть меблі круговими рухами.
- Олія проникає в деревину, зволожуючи її та надаючи їй блиску.
- За бажанням, додайте кілька крапель ефірної олії, щоб нейтралізувати запах оливкової олії.
Пам'ятайте:
- Для кращого результату використовуйте оливкову олію першого віджиму.
- Перед нанесенням олії протестуйте її на непомітній ділянці меблів, щоб переконатися, що вона не залишає плям.
- Не використовуйте надто багато олії, адже це може зробити меблі жирними.
Окрім оливкової олії, Мелісса рекомендує інші прості та ефективні методи для прибирання:
- Лимонний сік: Розведіть свіжий лимонний сік водою і використовуйте його для очищення та дезодорування поверхонь. Лимонний сік має антибактеріальні властивості та приємний аромат.
- Газета: Використовуйте газету для протирання вікон після миття спеціальним засобом. Газета не залишає ворсинок та надає блиску без розводів.
- Сода: Насипте соду на пляму на килимі, залиште на 10-15 хвилин, а потім промокніть чистою ганчіркою. Сода допоможе вивести бруд та плями.
- Сіль: Посипте сіллю ділянку, яку хочете очистити, і енергійно потріть вологою ганчіркою або губкою. Сіль - це чудовий абразивний засіб.
- Зубна паста: Нанесіть зубну пасту на вологу ганчірку або зубну щітку і використовуйте її для очищення затірки. Зубна паста допоможе видалити бруд та плями.
- Кавова гуща: Поставте відкриту ємність з кавовою гущею в місцях, де відчувається неприємний запах. Кавова гуща поглинає запахи та neutralizes them.
Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти дерев'яне кухонне приладдя в ідеальному стані.
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