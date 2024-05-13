Как вернуть деревянной мебели облик новой: эксперты поделились действенным лайфхаком
В мире уборка и уход за домом легко растеряться среди множества чудодейственных средств, обещающих блестящие результаты. Однако, иногда все, что вам нужно, - это немного смекалки и привычные вещи, которые есть под рукой.
Мелисса Каверли, основательница Imagine Maids, раскрывает простой, но действенный способ сохранения деревянной мебели в безупречном состоянии.
"Оливковое масло - это не только отличный ингредиент для ваших блюд, но и прекрасное средство по уходу за мебелью. Она увлажняет древесину, восстанавливает ее естественный блеск и защищает от повреждений." Об этом пишет Главред.
Как использовать оливковое масло для реставрации мебели:
- Нанесите небольшое количество оливкового масла на мягкую ткань.
- Осторожно потрите мебель круговыми движениями.
- Масло проникает в древесину, увлажняя ее и придавая ей блеск.
- По желанию добавьте несколько капель эфирного масла, чтобы нейтрализовать запах оливкового масла.
Помните:
- Для лучшего результата используйте оливковое масло первого отжима.
- Перед нанесением масла протестируйте его на незаметном участке мебели, чтобы убедиться, что оно не оставляет пятен.
- Не используйте слишком много масла, ведь это может сделать мебель жирной.
Кроме оливкового масла, Мелисса рекомендует другие простые и эффективные методы уборки:
- Лимонный сок: разведите свежий лимонный сок водой и используйте его для очистки и дезодорирования поверхностей. Лимонный сок обладает антибактериальными свойствами и приятным ароматом.
- Газета: Используйте газету для протирки окон после мытья специальным средством. Газета не оставляет ворсинок и придает блеск без разводов.
- Сода: Насыпьте соду на пятно на ковре, оставьте на 10-15 минут, а затем промокните чистой тряпкой. Сода поможет вывести грязь и пятна.
- Соль: посыпьте солью участок, который хотите очистить, и энергично потрите влажной тряпкой или губкой. Соль – это прекрасное абразивное средство.
- Зубная паста: Нанесите зубную пасту на влажную тряпку или зубную щетку и используйте ее для очистки затирки. Зубная паста поможет удалить грязь и пятна.
- Поставьте открытую емкость с кофейной гущей в местах, где чувствуется неприятный запах. Чашка кофе поглощает запахи и neutralizes them.
Напомним, мы уже писали, как сохранить деревянные кухонные принадлежности в идеальном состоянии.
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