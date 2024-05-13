Як повернути дерев‘яним меблям вигляд нових: експерти поділились дієвим лайфхаком

У світі прибирання та догляду за будинком легко розгубитися серед безлічі чудодійних засобів, що обіцяють блискучі результати. Проте, іноді все, що вам потрібно, - це трохи кмітливості та звичні речі, які є під рукою.

Мелісса Каверлі, засновниця Imagine Maids, розкриває простий, але дієвий спосіб збереження дерев'яних меблів у бездоганному стані:

"Оливкова олія - це не лише чудовий інгредієнт для ваших страв, але й чудовий засіб для догляду за меблями. Вона зволожує деревину, відновлює її природний блиск та захищає від пошкоджень." Про це пише Главред.

Як використовувати оливкову олію для реставрації меблів:

Нанесіть невелику кількість оливкової олії на м'яку тканину. Обережно потріть меблі круговими рухами. Олія проникає в деревину, зволожуючи її та надаючи їй блиску. За бажанням, додайте кілька крапель ефірної олії, щоб нейтралізувати запах оливкової олії.

Пам'ятайте:

Для кращого результату використовуйте оливкову олію першого віджиму.

Перед нанесенням олії протестуйте її на непомітній ділянці меблів, щоб переконатися, що вона не залишає плям.

Не використовуйте надто багато олії, адже це може зробити меблі жирними.

Окрім оливкової олії, Мелісса рекомендує інші прості та ефективні методи для прибирання:

Лимонний сік: Розведіть свіжий лимонний сік водою і використовуйте його для очищення та дезодорування поверхонь. Лимонний сік має антибактеріальні властивості та приємний аромат.

Газета: Використовуйте газету для протирання вікон після миття спеціальним засобом. Газета не залишає ворсинок та надає блиску без розводів.

Використовуйте газету для протирання вікон після миття спеціальним засобом. Газета не залишає ворсинок та надає блиску без розводів. Сода: Насипте соду на пляму на килимі, залиште на 10-15 хвилин, а потім промокніть чистою ганчіркою. Сода допоможе вивести бруд та плями.

Насипте соду на пляму на килимі, залиште на 10-15 хвилин, а потім промокніть чистою ганчіркою. Сода допоможе вивести бруд та плями. Сіль: Посипте сіллю ділянку, яку хочете очистити, і енергійно потріть вологою ганчіркою або губкою. Сіль - це чудовий абразивний засіб.

Зубна паста: Нанесіть зубну пасту на вологу ганчірку або зубну щітку і використовуйте її для очищення затірки. Зубна паста допоможе видалити бруд та плями.

Нанесіть зубну пасту на вологу ганчірку або зубну щітку і використовуйте її для очищення затірки. Зубна паста допоможе видалити бруд та плями. Кавова гуща: Поставте відкриту ємність з кавовою гущею в місцях, де відчувається неприємний запах. Кавова гуща поглинає запахи та neutralizes them.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти дерев'яне кухонне приладдя в ідеальному стані.

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