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Соціум

Як варити зелену гречку, щоб була смачною: корисні поради від кулінарів

Ціхоцька Марія

Як варити зелену гречку, щоб була смачною: корисні поради від кулінарів
Зелена гречка вважається більш корисною за звичайну

Гречка - це не лише смачний та поживний продукт, але й справжня скарбниця корисних речовин. А чи знаєте ви, що існує два види гречки: звичайна, коричнева, яку ми звикли бачити на полицях магазинів, та зелена, яка не піддається термічній обробці? Про це пише Главред.

Що таке зелена гречка?

Зелена гречка - це натуральні зерна гречки, які не були обсмажені та не очищені від лушпиння. Саме завдяки цьому вона зберігає свій зелений колір та максимум корисних властивостей.

Чим відрізняється зелена гречка від коричневої?

  • Колір: Зелена гречка має природний зелений колір, а коричнева - результат термічної обробки.
  • Корисні властивості: Зелена гречка містить більше клітковини, вітамінів та мінералів, ніж коричнева.
  • Смак: Зелена гречка має більш ніжний та горіховий смак, а коричнева - більш виражений та трохи гіркуватий.
  • Час приготування: Зелена гречка готується довше, ніж коричнева.

Як приготувати зелену гречку?

  1. Промийте: Ретельно промийте зелену гречку під проточною водою, aby видалити пил та сміття.
  2. Замочіть: Замочіть зелену гречку в холодній воді на 2-3 години. Це допоможе їй швидше зваритися та стати більш м'якою.
  3. Варіть: Доведіть воду до кипіння, додайте сіль за смаком і всипте зелену гречку. Зменшіть вогонь, накрийте кришкою та варіть протягом 20-30 хвилин.
  4. Відставте: Зніміть каструлю з вогню та дайте зеленій гречці настоятися ще 10-15 хвилин.

Нагадаємо, ми вже писали, з якими продуктами треба їсти гречку, щоб вона була корисною.

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