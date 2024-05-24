Как варить зеленую гречку, чтобы была вкусной: полезные советы от кулинаров

Гречка – это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящий кладезь полезных веществ. Знаете ли вы, что существует два вида гречихи: обычная, коричневая, которую мы привыкли видеть на полках магазинов, и зеленая, которая не поддается термической обработке? Об этом пишет Главред.

Что такое зеленая гречка?

Зеленая гречка – это натуральные зерна гречки, которые не были обжарены и не очищены от шелухи. Именно благодаря этому она сохраняет свой зелёный цвет и максимум полезных свойств.

Чем отличается зеленая гречка от коричневой?

Цвет: Зеленая гречка имеет естественный зеленый цвет, а коричневая – результат термической обработки.

Зеленая гречка имеет естественный зеленый цвет, а коричневая – результат термической обработки. Зеленая гречка содержит больше клетчатки, витаминов и минералов, чем коричневая.

Зеленая гречка имеет более нежный и ореховый вкус, а коричневая - более выраженный и немного горьковатый.

более выраженный и немного горьковатый. Время приготовления: Зеленая гречка готовится дольше коричневой.

Как приготовить зеленую гречку?

Промойте: Тщательно промойте зеленую гречку под проточной водой, чтобы удалить пыль и мусор. Замочите: замочите зеленую гречку в холодной воде на 2-3 часа. Это поможет ей поскорее свариться и стать более мягкой. Доведите воду до кипения, добавьте соль по вкусу и всыпьте зеленую гречку. Убавьте огонь, накройте крышкой и варите в течение 20-30 минут. Отставьте: снимите кастрюлю с огня и дайте зеленой гречке настояться еще 10-15 минут.

Напомним, мы уже писали, с какими продуктами нужно есть гречку, чтобы она была полезной.

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