Як дізнатись свій психологічний вік: простий візуальний тест

Кожна людина унікальна, і її внутрішній світ не завжди відповідає цифрам у паспорті. Цікаво дізнатися, скільки вам років насправді? Пройдіть простий тест, щоб визначити свій психологічний вік! Про це пише Радіотрек.

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Подивіться на картинку вище та порахуйте, скільки собак ви на ній бачите.

Ваші результати:

4 собаки: Ваш психологічний вік – від 20 до 30 років. Ви сповнені творчості та прагнете досліджувати світ. Іноді вам може не вистачати впевненості в собі через тиск та критику ззовні.

Ваш психологічний вік – від 20 до 30 років. Ви сповнені творчості та прагнете досліджувати світ. Іноді вам може не вистачати впевненості в собі через тиск та критику ззовні. 5 собак: Ваш психологічний вік – від 30 до 40 років. Ви цінуєте стабільність та уникаєте ризикованих ситуацій. Ви завжди шукаєте перевірені рішення та не схильні до безрозсудних вчинків.

Ваш психологічний вік – від 30 до 40 років. Ви цінуєте стабільність та уникаєте ризикованих ситуацій. Ви завжди шукаєте перевірені рішення та не схильні до безрозсудних вчинків. 6 собак: Ваш психологічний вік – від 40 до 50 років. Ви вірні традиціям та цінуєте "старі" цінності, які можуть здатися неактуальними для сучасного світу.

Ваш психологічний вік – від 40 до 50 років. Ви вірні традиціям та цінуєте "старі" цінності, які можуть здатися неактуальними для сучасного світу. 7 собак: Ваш психологічний вік – від 10 до 20 років. Ви володієте чистою душею, схожою на душу дитини. Вас не лякають труднощі, ви насолоджуєтеся життям та відкриті до нового.

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