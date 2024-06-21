Як пришвидшити достигання помідорів на кущі: поради досвідчених городників

Фахівці з сільського господарства розповіли про методи, які можна використовувати для прискорення дозрівання томатів. Вони рекомендують спочатку видалити всі нижні листки та зупинити внесення добрив під рослини.

Експерти також порадили припинити поливання помідорів, як тільки на них з'являються зелені плоди, щоб прискорити процес їхнього дозрівання. Про це розповідає команда UAportal.

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Фахівці підкреслили важливість поливу під час формування перших зелених плодів на кущах помідорів, рекомендуючи робити це один раз на тиждень. Однак, коли томати починають червоніти, полив слід припинити.

Інший ефективний метод прискорення дозрівання помідорів полягає у використанні йоду. Варто взяти 10 л води та додати туди 40 крапель йоду й розпиляти цей розчин на листя і зелені плоди. Досвідчені господині також радять обривати зелені, бурі та червоні помідори й викладати їх поруч один з одним, що, за їхньою думкою, сприятиме швидшому дозріванню.

Вважається, що червоні помідори, лежачи поруч, виділяють речовину, що сприяє почервонінню сусідніх плодів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як врятувати помідори від фітофтори.

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