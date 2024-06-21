Как ускорить созревание помидоров на кусту: советы опытных огородников

Специалисты по сельскому хозяйству рассказали о методах, которые можно использовать для ускорения созревания томатов. Они рекомендуют сначала удалить все нижние листья и остановить внесение удобрений под растения.

Эксперты также посоветовали прекратить полив помидоров, как только на них появляются зеленые плоды, чтобы ускорить процесс их созревания. Об этом рассказывает команда UAportal.

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Специалисты подчеркнули важность полива во время формирования первых зеленых плодов на кустах помидоров, рекомендуя делать это один раз в неделю. Однако когда томаты начинают краснеть, полив следует прекратить.

Другой эффективный метод ускорения созревания помидоров заключается в использовании йода. Следует взять 10 л воды и добавить туда 40 капель йода и распылять этот раствор на листья и зеленые плоды. Опытные хозяйки также советуют обрывать зеленые, бурые и красные помидоры и выкладывать их рядом друг с другом, что, по их мнению, будет способствовать более быстрому созреванию.

Считается, что красные помидоры, лежа рядом, выделяют вещество, способствующее покраснению соседних плодов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как спасти помидоры от фитофторы.

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