Як врятувати баклажани від колорадського жука
Баклажани – це не лише смачний овоч, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Проте, їх вирощування може ускладнюватися через колорадського жука, який шкодить не лише картоплі, але й баклажанам.
На щастя, існує декілька дієвих методів, які допоможуть вам захистити баклажани від цього шкідника. Про це пише Новини Live.
Використання рослин-репелентів:
Посадіть біля баклажанів або в міжряддях рослини, які відлякують колорадського жука:
- Квасоля
- Огірочник
- Коріандр
- Календула
- Чорнобривці
- Матіола
Обприскування настоями трав:
- Настій кульбаби: Заповніть чверть відра подрібненим листям кульбаби, залийте теплою водою, настоюйте 2-3 дні, процідіть, додайте 40-50 г тертого господарського мила та обприскайте баклажани.
- Настій полину: За аналогією з настоєм кульбаби, використовуйте подрібнений полин.
- Настій чистотілу: За аналогією з настоєм кульбаби, використовуйте подрібнений чистотіл.
Використання свіжої тирси:
Розсипте свіжу тирсу сосни або берези в міжряддях баклажанів. Це не лише відлякує колорадського жука, але й покращує структуру ґрунту.
Ручний збір жуків:
Регулярно оглядайте баклажани та вручну збирайте жуків та їх личинки. Цей метод трудомісткий, але екологічний.
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Застосування біологічних методів боротьби:
Використовуйте ентомофагів – комах-хижаків, які знищують колорадських жуків. Наприклад, сонечко або златоочки.
Хімічні методи:
У крайньому випадку, можна використовувати інсектициди. Проте, важливо обирати препарати, які дозволені для використання на баклажанах та дотримуватися інструкції з їх застосування.
Пам'ятайте:
- Профілактика шкідників завжди краща за боротьбу з ними. Тому важливо дотримуватися правил сівозміни, садити стійкі до шкідників сорти баклажанів та регулярно оглядати рослини.
- Використовуйте комплексний підхід до боротьби з колорадським жуком, поєднуючи різні методи.
- Не шкодуйте часу на догляд за баклажанами, і вони щедро віддячать вам смачним та корисним урожаєм.
Нагадаємо, ми вже писали, як позбутися колорадського жука без хімії.
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