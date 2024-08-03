Як зберегти відносини на відстані: поради

Багато закоханих пар виявляються в ситуації, коли їх поділяють сотні чи тисячі кілометрів. Чоловік їде у відрядження по роботі або жінка їде доглядати бабусю до іншого міста. А хтось знайшов споріднену душу в мережі, але поки що немає можливості зустрітися.

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Мнение общества по поводу отношений на расстоянии расходится. Одни думают, что разлука укрепит союз, потому что влюблённые соскучатся. Другие уверены, что если люди не рядом, ничего из таких отношений не получится.

Давайте рассмотрим, что делать, если вы попали в такую ситуацию, когда половинка оказалась далеко. Как сохранить отношения на расстоянии, чтобы при встрече вы с любимым человеком закружились в объятиях.

Плюсы и минусы отношений на расстоянии

По поводу отношений на расстоянии есть две новости: одна хорошая, вторая плохая. Начнём с плохой, чтобы хорошая была на десерт и оставила приятное послевкусие.

Плохая новость: у отношений на расстоянии есть недостатки.

Ревность. Оба партнёра склонны думать, что если любимый человек остался один, то может присмотреться к кому-то ещё. Страх, что любовь пройдёт. Люди боятся, что если физически не будут рядом, то потеряют любовную связь. Сексуальная неудовлетворённость. На расстоянии пары могут заниматься виртуальным сексом. Но это не даёт той полноты ощущений, как при реальном. Финансовые трудности. Когда родной человек далеко, билет может стоить дорого. Не получается видеться часто или совсем нет возможности встретиться. Комментарии окружающих. Некоторые люди из окружения говорят, что ничего серьёзного из этой связи не получится, партнёр точно изменяет, это неправильные отношения. Тоска. Грустно без половинки рядом, хоть на луну вой. Не хватает живого общения и просмотра кино в обнимку.

Хорошая новость: в отношениях на расстоянии есть преимущества.

Нет быта. Никто не ссорится из-за того, кому мыть посуду и гулять с собакой. Больше внимания друг другу. При встречах никто не залипает в телефон, влюблённые сосредоточены друг на друге и наслаждаются каждым мигом, потому что время ограничено и ценно. Партнёры не надоедают друг другу. Представьте свой любимый десерт. А теперь подумайте о том, что едите его каждый день. Надоест же. Так и с любимыми — иногда нужна диета и воздержание. Есть о чём поговорить. Когда люди видятся каждый день, новостей немного. Если на расстоянии они не созваниваются слишком часто, то могут накопиться интересные поводы для беседы. Больше времени на себя. Можно наполнить время так, как хочется. Больше отдыхать или больше работать — кому что по вкусу. Больше романтики. Расстояния побуждают людей писать стихи, записывать песни, снимать забавные видео для любимого человека. Когда нет возможности обнять и поцеловать, любовь ищет выход в творчестве.

Как видите, у отношений на расстоянии есть преимущества и недостатки, как и у традиционной жизни вместе. Многое зависит от того, как люди относятся друг к другу и насколько доверяют.

Способы сохранить отношения на расстоянии

Один из самых древних примеров отношений на расстоянии — это история Пенелопы и Одиссея. Она прождала его двадцать лет и сохранила верность. Только времена были другие. Как сохранили бы отношения современные Пенелопа и Одиссей?

Общались по видеосвязи. Долой почтовых голубей, когда есть Скайп и мессенджеры. Психологи рекомендуют партнёрам общаться по видеосвязи регулярно. При этом не менять оговоренный звонок на прогулку с друзьями или другие дела. Важно, чтобы оба чувствовали, что они друг у друга в приоритете. Лучше общаться именно по видеосвязи, потому что текстовые сообщения не передают мимику и интонацию. Занимались делами вместе. Можно посмотреть вместе один и тот же фильм. Готовить ужин на вебкамеру или читать вслух книгу. Некоторые пары даже проводят вместе уборку со включенной камерой. Так создаётся ощущение, что они наводят порядок в соседних комнатах. Обсуждали чувства. Партнёр, который уехал, испытывает не только тоску по своей половинке, но и переживания из-за адаптации. Возможно, в новом городе или стране у него нет друзей. Ему особенно хочется поддержки и внимания любящего человека. Желательно спрашивать партнёра об ощущениях, самочувствии. Доверяли друг другу. Когда один партнёр постоянно просит отчёт у другого, это раздражает. Неважно, между ними метр или тысяча километров. Если один задержался и позвонил позже, второму не стоит представлять разные порочные сцены. Некоторые способны выделить пару часов на измену и в обычных отношениях, расстояние не сильно влияет. Подогревали интерес. Пикантное фото заставляет работать фантазию и думать о партнёре. Ещё можно отправить красивое бумажное письмо с признанием в любви или купить подарок в городе, где живёт человек и оплатить доставку. Такие мелочи дают партнёру ощущение, что его любят и помогают поддерживать интерес. Мечтали вместе. Обсуждение общего будущего даст понимание, для чего двое терпят все тяготы расставания. Можно говорить о том, в каком доме жить, куда ездить в путешествия. Поддерживали в трудную минуту. Если любимый человек попал в беду, нужно найти способ постоянно оставаться на связи. Он должен чувствовать, что его поддерживают. Совершенствовались ради другого. Обоим можно освоить что-то новое ради любимого человека. Например, научиться готовить блюда той кухни, которая ему нравится. Или подтянуть фигуру. Это станет темой для обсуждения при встрече и покажет, что интерес друг к другу по-прежнему есть. Не слушали других. Когда говорят, что отношения на расстоянии неудачны и правильнее было бы их заканчивать, лучше не обращать на это внимания. Если у партнёров крепкая эмоциональная связь, которую они постоянно поддерживают, расстояние не повредит. Завели ритуалы. Например, завтракать одинаковыми блюдами, предварительно согласовав меню. В одно время выбегать на пробежку, если часовой пояс совпадает. Можно каждый день присылать фото в кровати перед сном и желать спокойной ночи.

Придерживайтесь этих советов и у вас будет меньше сомнений по поводу отношений на расстоянии и вопросов, как сохранить любовь.

Могут ли отношения на расстоянии быть крепче обычных?

Группа американских психологов подробно опросила 1142 человека старше 20 лет, состоящих в паре. Одни были в традиционных отношениях, другие любили на расстоянии. В итоге оказалось, что большой разницы нет. У людей, которых разделяют километры, ровно столько же шансов быть любимыми и счастливыми, как и у обычной пары.

Некоторые участники опроса были более довольны своими дистанционными отношениями. Психологи объяснили это тем, что на расстоянии партнёры идеализируют друг друга. Недостатки часто проявляются в быту, начиная с мелочей: женщину раздражает экспозиция из грязных носков около дивана, мужчину забитая волосами ванна. Когда быта и рутины нет, а немногочисленные встречи яркие — люди меньше разочаровываются и берегут любовь.

Клинический психолог Бэн Михаэлис считает, что пока людей разделяют километры, идеализация спасает. Когда они начнут жить вместе, придётся решать вопросы и с носками и с волосами, и с другими нюансами совместного быта. К этому нужно быть готовыми.

Отношения на расстоянии сохранить возможно. Верьте в партнёра, стройте вместе планы на будущее. Искренняя любовь не знает, что такое километры.