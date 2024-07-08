Як зробити омолоджуючий макіяж: поради візажистів

З віком змінюється не лише наше життя, але й те, як ми себе бачимо. Тому й підхід до макіяжу має трансформуватися, підкреслюючи красу зрілої жінки.

She Finds ділиться кількома універсальними порадами, які допоможуть жінкам старше 40 років почуватися впевнено та сяяти:

Відмовтеся від матових основ на користь кремових

Матові текстури, які колись підкреслювали бездоганну юну шкіру, тепер можуть лише підкреслити зморшки та тьмяність. Перейдіть на зволожуючі кремові основи, які лягають рівно, приховуючи недоліки та надаючи шкірі здорового сяйва.

Коректори: ваша зброя проти недоліків

Пігментні плями, темні кола та інші imperfections з легкістю піддаються маскуванню за допомогою кольорових коректорів.

Зелений: нейтралізує почервоніння.

нейтралізує почервоніння. Персиковий/помаранчевий: маскує темні кола.

маскує темні кола. Фіолетовий: освіжає тьмяну та бліду шкіру.

Праймер: основа бездоганного макіяжу

Праймер - must-have для зрілої шкіри. Він не лише продовжить стійкість макіяжу, але й вирівняє мікрорельєф, роблячи його більш чітким та насиченим.

Замініть чорну підводку на сіру або коричневу

Чорний колір може візуально старити та підкреслювати зморшки. Сірі та коричневі відтінки підводки виглядають більш м'яко та природно, підкреслюючи глибину очей.

Довгі брови - запорука молодого погляду

З віком брови втрачають густоту, роблячи обличчя більш тьмяним. Домальовуйте та підкреслюйте зовнішні куточки брів, щоб візуально підтягнути овал обличчя.

Фіксуючий спрей замість пудри

Пудра може підкреслити зморшки та сушити шкіру. Фіксуючий спрей не лише збереже ваш макіяж на весь день, але й зволожить шкіру.

Рум'яна вище яблучок щік

Цей простий трюк допоможе візуально підтягнути овал обличчя та зробити його більш свіжим. Наносьте рум'яна трохи вище яблучок щік, розтушовуючи їх до скронь.

Зволоження - запорука сяючої шкіри

Перед нанесенням макіяжу не нехтуйте зволожуючим кремом. Це допоможе вирівняти текстуру шкіри та зробити тональний крем більш стійким.

Не бійтеся блиску

Здорове сяйво - ознака молодої та доглянутої шкіри. Не маскуйте його повністю матовими текстурами.

Підводка між віями: секрет відкритого погляду

Якщо у вас навислі повіки, візуально збільшити очі допоможе підводка, нанесена тонкою лінією між віями. Розтушуйте її м'яким пензликом, щоб створити ефект густих вій.

Пам'ятайте, що краса не має віку! Підкреслюйте свою індивідуальність, сяйте та насолоджуйтесь кожним днем!

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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