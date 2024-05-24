Як зробити найкраще добриво для томатів, щоб збільшити врожай та відлякати слимаків

Як удобрити равлики для помідорів

Помідори – це не лише смачний овоч, але й джерело вітамінів та корисних мікроелементів. Щоб отримати рясний урожай соковитих та ароматних плодів, важливо не лише правильно доглядати за рослинами, але й забезпечити їх необхідними поживними речовинами.

Одним із доступних та екологічних способів підживлення томатів є використання кавової гущі. Цей кухонний "відхід" багатий на азот, калій та інші поживні речовини, які необхідні для росту та плодоношення томатів, пише ТСН.

Читайте також: Просте підживлення з підручних засобів для багатого врожаю огірків

Чому кавова гуща корисна для томатів?

Багата на поживні речовини: Кавова гуща містить азот, калій, фосфор, магній та інші мікроелементи, які необхідні для росту та розвитку томатів. Азот сприяє наростанню зеленої маси, калій покращує стійкість до хвороб та шкідників, а фосфор стимулює цвітіння та плодоношення.

Кавова гуща містить азот, калій, фосфор, магній та інші мікроелементи, які необхідні для росту та розвитку томатів. Азот сприяє наростанню зеленої маси, калій покращує стійкість до хвороб та шкідників, а фосфор стимулює цвітіння та плодоношення. Покращує структуру ґрунту: Кавова гуща, перегниваючи, розпушує ґрунт, роблячи його більш повітряним та проникним для води. Це покращує засвоєння рослинами поживних речовин з ґрунту.

Кавова гуща, перегниваючи, розпушує ґрунт, роблячи його більш повітряним та проникним для води. Це покращує засвоєння рослинами поживних речовин з ґрунту. Відлякує шкідників: Запах кави не подобається слимакам, равликам та деяким іншим шкідникам, тому її використання може допомогти захистити ваші томати від цих непроханих гостей.

Як приготувати добриво з кавової гущі?

Збір кавової гущі: Збирайте використану кавову гущу після того, як ви заварили собі каву. Її можна сушити на свіжому повітрі або зберігати в холодильнику.

Збирайте використану кавову гущу після того, як ви заварили собі каву. Її можна сушити на свіжому повітрі або зберігати в холодильнику. Приготування рідкого добрива: Залийте кавову гущу окропом і дайте настоятися протягом декількох годин. Потім процідіть настій і розбавте його водою в пропорції 1:1.

Залийте кавову гущу окропом і дайте настоятися протягом декількох годин. Потім процідіть настій і розбавте його водою в пропорції 1:1. Приготування сухого добрива: Змішайте суху кавову гущу з компостом або подрібненим листям у пропорції 1:2. Цю суміш можна використовувати як мульчування навколо томатів.

Як використовувати добриво з кавової гущі?

Рідке добриво: Поливайте томати рідким добривом з кавової гущі 1-2 рази на місяць.

Поливайте томати рідким добривом з кавової гущі 1-2 рази на місяць. Сухе добриво: Розсипайте сухе добриво з кавової гущі навколо томатів і злегка заглибте його в ґрунт.

Розсипайте сухе добриво з кавової гущі навколо томатів і злегка заглибте його в ґрунт. Застосування як мульчі: Розкладіть шар кавової гущі навколо томатів шаром 2-3 см. Це допоможе зберегти вологу в ґрунті, запобігти росту бур'янів та відлякати шкідників.

Важливо:

Не використовуйте свіжу кавову гущу для підживлення томатів, адже вона може закислити ґрунт.

Перед використанням добрива з кавової гущі переконайтеся, що ґрунт вологий.

Не перегодовуйте томати кавовою гущею, адже це може призвести до надлишку азоту, що негативно вплине на ріст та плодоношення.

Підживлення томатів кавовою гущею – це простий, екологічний та доступний спосіб отримати рясний урожай соковитих та смачних плодів.

Пам'ятайте: турбота про ваші томати - запорука їхнього здоров'я та щедрого врожаю!

Пропонуємо дізнатися, які тварини є головними ворогами слимаків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!