Як зробити домашній крем від сонця: лайфхаки з олією та какао
Сонце здатне негативно впливати на шкіру та призводити до її передчасного старіння. Тому влітку важливо використовувати протисонцевий крем з SPF не менше 30. Якщо ви не маєте змогу купити потрібний крем проти сонця, ви можете його створити.
Фахівці з Don't Waste the Crumbs поділилися лайфхаками, як зробити крем від сонця в домашніх умовах.
Ці домашні сонцезахисні засоби будуть вільними від токсинів та парабенів. Все, що потрібно – це лише доступні інгредієнти. Основою для крему стане лосьйон, що дуже швидко вбирається шкірою. До лосьйону треба додати оксид цинку та какао-порошок.
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Як зробити протисонцевий крем:
Візьміть 450 грамів лосьйону, 2 столові ложки (115 грамів) оксиду цинку, 12 крапель олії насіння моркви, 12 крапель олії кісточок червоної малини, 2 столові ложки олії жожоба (або олії солодкого мигдалю чи фракціонованої кокосової олії), 1-2 чайні ложки какао-порошку.
Надягніть захисну маску, або порошок оксиду цинку не потрапив у дихальні шляхи. Лосьйон треба вилити у невелику миску, додати оксид цинку та олії. Добре перемішайте. Наприкінці додайте какао-порошок. Знову перемішайте. Візьміть чисті скляні баночки з кришечками (краще простерилізувати) та перекладіть утворену суміш в місткості. Зберігайте у темному прохолодному місці до місяця.
Якщо ви хочете зробити сонцезахисний крем, який буде водостійким, можна використати такі інгредієнти:
- 110 грамів гранул бджолиного воску (2 столові ложки без гірки)
- 450 грамів вашого улюбленого лосьйону
- 115 грамів оксиду цинку (2 столові ложки)
- 12 крапель олії насіння моркви
- 12 крапель олії насіння червоної малини
- 2 столові ложки олії жожоба або олії солодкого мигдалю
- 2 чайних ложки какао-порошку
Як зробити крем проти сонця з водовідштовхуючим ефектом
На парову баню поставте скляну або металеву миску, всипте гранули бджолиного воску та дайте їм розтанути. Зніміть розтоплений віск та дайте йому трохи охолонути. Додайте лосьйон і оксид цинку та перемішайте. Потім додайте ефірні олії й какао, знову все перемішайте. Покладіть у контейнер для зберігання. Можете використати чисті баночки з кришечками.
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