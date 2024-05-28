Как сделать домашний крем от солнца: лайфхаки с маслом и какао

Солнце способно отрицательно влиять на кожу и приводить к преждевременному старению. Поэтому летом важно использовать противосолнцевой крем из SPF не менее 30. Если вы не можете купить нужный крем против солнца, вы можете его создать.

Специалисты из Don't Waste the Crumbs поделились лайфхаками, как сделать крем от солнца в домашних условиях.

Эти домашние солнцезащитные средства будут свободны от токсинов и парабенов. Все, что нужно – это только доступные ингредиенты. Основой для крема станет лосьон, очень быстро впитывающийся кожей. К лосьону следует добавить оксид цинка и какао-порошок.

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Как сделать противосолнечный крем:

Возьмите 450 граммов лосьона, 2 столовые ложки (115 граммов) оксида цинка, 12 капель масла семян моркови, 12 капель масла косточек красной малины, 2 столовые ложки масла жожоба (или масла сладкого миндаля или фракционированного кокосового масла), 1-2 чайные ложки какао-порошка.

Наденьте защитную маску или порошок оксида цинка не попал в дыхательные пути. Лосьон следует вылить в небольшую миску, добавить оксид цинка и масла. Хорошо перемешайте. В конце добавьте какао-порошок. Снова перемешайте. Возьмите чистые стеклянные баночки с крышечками (лучше простерилизовать) и переложите образовавшуюся смесь в емкости. Храните в темном прохладном месте до месяца.

Если вы хотите сделать солнцезащитный крем, который будет водостойким, можно использовать следующие ингредиенты:

110 граммов гранул пчелиного воска (2 столовые ложки без горки)

450 граммов вашего любимого лосьона

115 г оксида цинка (2 столовые ложки)

12 капель масла семян моркови

12 капель масла семян красной малины

2 столовые ложки масла жожоба или масла сладкого миндаля

2 чайные ложки какао-порошка

Как сделать крем против солнца с водоотталкивающим эффектом

На паровую баню поставьте стеклянную или металлическую миску, всыпьте гранулы пчелиного воска и дайте им растаять. Снимите воск и дайте ему немного остыть. Добавьте лосьон и оксид цинка и перемешайте. Затем добавьте эфирные масла и какао, снова все перемешайте. Уложите в контейнер для хранения. Можете использовать чистые баночки с крышечками.

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