Як зробити домашній крем від сонця: лайфхаки з олією та какао

Сонце здатне негативно впливати на шкіру та призводити до її передчасного старіння. Тому влітку важливо використовувати протисонцевий крем з SPF не менше 30. Якщо ви не маєте змогу купити потрібний крем проти сонця, ви можете його створити.

Фахівці з Don't Waste the Crumbs поділилися лайфхаками, як зробити крем від сонця в домашніх умовах.

Ці домашні сонцезахисні засоби будуть вільними від токсинів та парабенів. Все, що потрібно – це лише доступні інгредієнти. Основою для крему стане лосьйон, що дуже швидко вбирається шкірою. До лосьйону треба додати оксид цинку та какао-порошок.

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Як зробити протисонцевий крем:

Візьміть 450 грамів лосьйону, 2 столові ложки (115 грамів) оксиду цинку, 12 крапель олії насіння моркви, 12 крапель олії кісточок червоної малини, 2 столові ложки олії жожоба (або олії солодкого мигдалю чи фракціонованої кокосової олії), 1-2 чайні ложки какао-порошку.

Надягніть захисну маску, або порошок оксиду цинку не потрапив у дихальні шляхи. Лосьйон треба вилити у невелику миску, додати оксид цинку та олії. Добре перемішайте. Наприкінці додайте какао-порошок. Знову перемішайте. Візьміть чисті скляні баночки з кришечками (краще простерилізувати) та перекладіть утворену суміш в місткості. Зберігайте у темному прохолодному місці до місяця.

Якщо ви хочете зробити сонцезахисний крем, який буде водостійким, можна використати такі інгредієнти:

110 грамів гранул бджолиного воску (2 столові ложки без гірки)

450 грамів вашого улюбленого лосьйону

115 грамів оксиду цинку (2 столові ложки)

12 крапель олії насіння моркви

12 крапель олії насіння червоної малини

2 столові ложки олії жожоба або олії солодкого мигдалю

2 чайних ложки какао-порошку

Як зробити крем проти сонця з водовідштовхуючим ефектом

На парову баню поставте скляну або металеву миску, всипте гранули бджолиного воску та дайте їм розтанути. Зніміть розтоплений віск та дайте йому трохи охолонути. Додайте лосьйон і оксид цинку та перемішайте. Потім додайте ефірні олії й какао, знову все перемішайте. Покладіть у контейнер для зберігання. Можете використати чисті баночки з кришечками.

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