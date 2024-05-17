Як самостійно виростити бузок: поради садівників

Весна приносить не лише тепло, а й чарівний аромат бузку. Цей невибагливий кущ стане чудовою окрасою вашої присадибної ділянки. А виростити його з живців зовсім не складно! Про це пише Главред.

Секрети успішного розмноження бузку:

Вибір живців:

Найкраще використовувати живці з нових приростів наприкінці травня або на початку червня. Обирайте молоді пагони завдовжки 10-15 см. Нижнє листя обріжте, залишивши 2-3 листки зверху. Зверніть увагу на вузли - саме з них з'являться корінці.

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Підготовка ґрунту:

Наповніть ємність сумішшю ґрунту, піску та перліту. Злегка зволожте ґрунтову суміш. За допомогою палички або мізинця зробіть отвори для садіння.

Посадка живців:

Посадіть живці в ямки, злегка присипавши ґрунтовою сумішшю. Переконайтеся, що живці стоять прямо. В одну ємність можна посадити кілька живців, але стежте, щоб їхнє листя не стикалося.

Створення сприятливих умов:

Поставте горщик з живцями в тепле місце, подалі від прямого сонячного проміння. Будьте обережні з поливом - ґрунтова суміш має бути злегка вологою, але не сирою. Для підтримки вологого середовища накрийте ємність прозорим пакетом. Не забудьте зробити кілька отворів у пластику для циркуляції повітря та запобігання загниванню.

Пересадка:

Зазвичай живці укорінюються протягом 1-2 місяців, про що свідчить поява молодих приростів. На цьому етапі забезпечте доступ до яскравого непрямого світла. Дайте ґрунтовій суміші злегка просохнути між поливаннями. Після повного укорінення бузок можна пересадити на постійне місце на грядці.

Щоб збільшити шанси на успішне приживлення, краще брати кілька живців. Зрізайте їх вранці, коли погода прохолодна, а рослина добре зволожена.

Нагадаємо, ми вже писали, як розмножити бузок за допомогою живців.

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