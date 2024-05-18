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Як розпалити вогонь для барбекю: інструкція для новачків

Ціхоцька Марія

Як розпалити вогонь для барбекю: інструкція для новачків
Є певні лайфхаки, які допоможуть розпалити багаття

Літо - пора пікніків, походів та ароматного шашлику на свіжому повітрі. Приготувати його можна не лише вдома, але й на природі, навіть без спеціально обладнаного місця. Про це пише Главред.

Як розпалити багаття для шашлику:

Вибір дров:

  • Найкраще підходять фруктові дерева (яблуня, груша, вишня), адже вони надають шашлику приємного аромату.
  • Не рекомендується використовувати хвойні дерева, адже смола, що міститься в них, може зіпсувати смак м'яса.
  • Можна використовувати готове вугілля для мангалу, яке легко знайти в магазинах або заготовити самостійно.

Розпалювання мангалу:

  • Насипте в мангал невелику кількість вугілля.
  • Зробіть у центрі купку і покладіть туди таблетку сухого пального або бризніть рідиною для розпалювання.
  • Підпаліть паливо і зачекайте, коли вугілля охопить полум'я.
  • Додайте ще вугілля, розраховуючи необхідну вам кількість.

Види шашлику:

Шашлик буває з різних видів м'яса:

  • Класичний: з баранини, маринованої в спеціях (сіль, перець, оцет).
  • Свинячий: з шиї, ребер, карбонаду.
  • Курячий: з філе, гомілок, крил.
  • Рибний: з лосося, форелі, скумбрії.
  • Овочевий: з баклажанів, кабачків, перцю, помідорів.

Розпалювання вугілля:

  • Досвідчені шашличники рекомендують використовувати рідину для розпалювання (приблизно 100 мл на 1 кг вугілля).
  • Просочіть вугілля рідиною і розпаліть вогонь у кількох місцях.
  • Вугілля готове, коли з'явиться сірий наліт.

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Розпалювання сирих дров:

  • У сиру погоду можна розпалити багаття за допомогою рослинної олії та рідини для розпалювання.
  • Викладіть дрова, полийте їх олією, додайте рідину для розпалювання і підпаліть.
  • Олія забезпечить довготривале горіння, а рідина - стабільне полум'я.

Порада:

  • Щоб шашлик вийшов соковитим, м'ясо краще попередньо замаринувати.
  • Не перевертайте шашлик часто, щоб він не втратив соку.
  • Використовуйте дерев'яні шпажки для шашлику, адже вони надають м'ясу приємного аромату.

Нагадаємо, ми вже писали, як розтопити піч та розвести багаття з сирими дровами.

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