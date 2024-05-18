Як розпалити вогонь для барбекю: інструкція для новачків

Літо - пора пікніків, походів та ароматного шашлику на свіжому повітрі. Приготувати його можна не лише вдома, але й на природі, навіть без спеціально обладнаного місця. Про це пише Главред.

Як розпалити багаття для шашлику:

Вибір дров:

Найкраще підходять фруктові дерева (яблуня, груша, вишня), адже вони надають шашлику приємного аромату.

Не рекомендується використовувати хвойні дерева, адже смола, що міститься в них, може зіпсувати смак м'яса.

Можна використовувати готове вугілля для мангалу, яке легко знайти в магазинах або заготовити самостійно.

Розпалювання мангалу:

Насипте в мангал невелику кількість вугілля.

Зробіть у центрі купку і покладіть туди таблетку сухого пального або бризніть рідиною для розпалювання.

Підпаліть паливо і зачекайте, коли вугілля охопить полум'я.

Додайте ще вугілля, розраховуючи необхідну вам кількість.

Види шашлику:

Шашлик буває з різних видів м'яса:

Класичний: з баранини, маринованої в спеціях (сіль, перець, оцет).

з баранини, маринованої в спеціях (сіль, перець, оцет). Свинячий: з шиї, ребер, карбонаду.

з шиї, ребер, карбонаду. Курячий: з філе, гомілок, крил.

з філе, гомілок, крил. Рибний: з лосося, форелі, скумбрії.

з лосося, форелі, скумбрії. Овочевий: з баклажанів, кабачків, перцю, помідорів.

Розпалювання вугілля:

Досвідчені шашличники рекомендують використовувати рідину для розпалювання (приблизно 100 мл на 1 кг вугілля).

Просочіть вугілля рідиною і розпаліть вогонь у кількох місцях.

Вугілля готове, коли з'явиться сірий наліт.

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Розпалювання сирих дров:

У сиру погоду можна розпалити багаття за допомогою рослинної олії та рідини для розпалювання.

Викладіть дрова, полийте їх олією, додайте рідину для розпалювання і підпаліть.

Олія забезпечить довготривале горіння, а рідина - стабільне полум'я.

Порада:

Щоб шашлик вийшов соковитим, м'ясо краще попередньо замаринувати.

Не перевертайте шашлик часто, щоб він не втратив соку.

Використовуйте дерев'яні шпажки для шашлику, адже вони надають м'ясу приємного аромату.

Нагадаємо, ми вже писали, як розтопити піч та розвести багаття з сирими дровами.

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