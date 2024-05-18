Як розпалити вогонь для барбекю: інструкція для новачків
Літо - пора пікніків, походів та ароматного шашлику на свіжому повітрі. Приготувати його можна не лише вдома, але й на природі, навіть без спеціально обладнаного місця. Про це пише Главред.
Як розпалити багаття для шашлику:
Вибір дров:
- Найкраще підходять фруктові дерева (яблуня, груша, вишня), адже вони надають шашлику приємного аромату.
- Не рекомендується використовувати хвойні дерева, адже смола, що міститься в них, може зіпсувати смак м'яса.
- Можна використовувати готове вугілля для мангалу, яке легко знайти в магазинах або заготовити самостійно.
Розпалювання мангалу:
- Насипте в мангал невелику кількість вугілля.
- Зробіть у центрі купку і покладіть туди таблетку сухого пального або бризніть рідиною для розпалювання.
- Підпаліть паливо і зачекайте, коли вугілля охопить полум'я.
- Додайте ще вугілля, розраховуючи необхідну вам кількість.
Види шашлику:
Шашлик буває з різних видів м'яса:
- Класичний: з баранини, маринованої в спеціях (сіль, перець, оцет).
- Свинячий: з шиї, ребер, карбонаду.
- Курячий: з філе, гомілок, крил.
- Рибний: з лосося, форелі, скумбрії.
- Овочевий: з баклажанів, кабачків, перцю, помідорів.
Розпалювання вугілля:
- Досвідчені шашличники рекомендують використовувати рідину для розпалювання (приблизно 100 мл на 1 кг вугілля).
- Просочіть вугілля рідиною і розпаліть вогонь у кількох місцях.
- Вугілля готове, коли з'явиться сірий наліт.
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Розпалювання сирих дров:
- У сиру погоду можна розпалити багаття за допомогою рослинної олії та рідини для розпалювання.
- Викладіть дрова, полийте їх олією, додайте рідину для розпалювання і підпаліть.
- Олія забезпечить довготривале горіння, а рідина - стабільне полум'я.
Порада:
- Щоб шашлик вийшов соковитим, м'ясо краще попередньо замаринувати.
- Не перевертайте шашлик часто, щоб він не втратив соку.
- Використовуйте дерев'яні шпажки для шашлику, адже вони надають м'ясу приємного аромату.
Нагадаємо, ми вже писали, як розтопити піч та розвести багаття з сирими дровами.
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