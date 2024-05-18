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Как разжечь огонь для барбекю: инструкция для новичков

Цихоцкая Мария

Как разжечь огонь для барбекю: инструкция для новичков
Есть определенные лайфхаки, которые помогут разжечь костер

Лето – пора пикников, походов и ароматного шашлыка на свежем воздухе. Приготовить его можно не только дома, но и на природе даже без специально оборудованного места. Об этом пишет Главред.

Как разжечь костер для шашлыка:

Выбор дров:

  • Лучше всего подходят фруктовые деревья (яблоня, груша, вишня), ведь они придают шашлыку приятный аромат.
  • Не рекомендуется использовать хвойные деревья, ведь содержащаяся в них смола может испортить вкус мяса.
  • Можно использовать готовые угли для мангала, которые легко найти в магазинах или заготовить самостоятельно.

Разжигание мангала:

  • Насыпьте в мангал небольшое количество угля.
  • Сделайте в центре кучку и положите туда таблетку сухого горючего или брызните жидкостью для разжигания.
  • Подожгите топливо и подождите, когда уголь охватит пламя.
  • Добавьте еще уголь, рассчитывая необходимое вам количество.

Виды шашлыка:

Шашлык бывает из разных видов мяса:

  • Классический: из баранины, маринованной в специях (соль, перец, уксус).
  • Свиной: из шеи, ребер, карбонада.
  • Куриный: из филе, голеней, крыльев.
  • Рыбный: из лосося, форели, скумбрии.
  • Овощной: из баклажанов, кабачков, перца, помидоров.

Разжигание угля:

  • Опытные шашлычники рекомендуют использовать жидкость для разжигания (примерно 100 мл на 1 кг угля).
  • Пропитайте уголь жидкостью и разожгите огонь в нескольких местах.
  • Уголь готов, когда появится серый налет.

Читайте также: как развести костер зимой даже без спичек

Разжигание сырых дров:

  • В сырую погоду можно разжечь костер с помощью растительного масла и жидкости для розжига.
  • Выложите дрова, полейте их маслом, добавьте жидкость для розжига и подожгите.
  • Масло обеспечит длительное горение, а жидкость – стабильное пламя.

Совет:

  • Чтобы шашлык получился сочным, мясо лучше предварительно замариновать.
  • Не переворачивайте шашлык часто, чтобы он не потерял сока.
  • Используйте деревянные шпажки для шашлыка, ведь они придают мясу приятный аромат.

Напомним, мы уже писали, как растопить печь и развести костер с сырыми дровами.

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