Как разжечь огонь для барбекю: инструкция для новичков

Лето – пора пикников, походов и ароматного шашлыка на свежем воздухе. Приготовить его можно не только дома, но и на природе даже без специально оборудованного места. Об этом пишет Главред.

Как разжечь костер для шашлыка:

Выбор дров:

Лучше всего подходят фруктовые деревья (яблоня, груша, вишня), ведь они придают шашлыку приятный аромат.

Не рекомендуется использовать хвойные деревья, ведь содержащаяся в них смола может испортить вкус мяса.

Можно использовать готовые угли для мангала, которые легко найти в магазинах или заготовить самостоятельно.

Разжигание мангала:

Насыпьте в мангал небольшое количество угля.

Сделайте в центре кучку и положите туда таблетку сухого горючего или брызните жидкостью для разжигания.

Подожгите топливо и подождите, когда уголь охватит пламя.

Добавьте еще уголь, рассчитывая необходимое вам количество.

Виды шашлыка:

Шашлык бывает из разных видов мяса:

Классический: из баранины, маринованной в специях (соль, перец, уксус).

из баранины, маринованной в специях (соль, перец, уксус). Свиной: из шеи, ребер, карбонада.

из шеи, ребер, карбонада. Куриный: из филе, голеней, крыльев.

Рыбный: из лосося, форели, скумбрии.

из лосося, форели, скумбрии. Овощной: из баклажанов, кабачков, перца, помидоров.

Разжигание угля:

Опытные шашлычники рекомендуют использовать жидкость для разжигания (примерно 100 мл на 1 кг угля).

Пропитайте уголь жидкостью и разожгите огонь в нескольких местах.

Уголь готов, когда появится серый налет.

Читайте также: как развести костер зимой даже без спичек

Разжигание сырых дров:

В сырую погоду можно разжечь костер с помощью растительного масла и жидкости для розжига.

Выложите дрова, полейте их маслом, добавьте жидкость для розжига и подожгите.

Масло обеспечит длительное горение, а жидкость – стабильное пламя.

Совет:

Чтобы шашлык получился сочным, мясо лучше предварительно замариновать.

Не переворачивайте шашлык часто, чтобы он не потерял сока.

Используйте деревянные шпажки для шашлыка, ведь они придают мясу приятный аромат.

Напомним, мы уже писали, как растопить печь и развести костер с сырыми дровами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !