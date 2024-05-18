Как разжечь огонь для барбекю: инструкция для новичков
Лето – пора пикников, походов и ароматного шашлыка на свежем воздухе. Приготовить его можно не только дома, но и на природе даже без специально оборудованного места. Об этом пишет Главред.
Как разжечь костер для шашлыка:
Выбор дров:
- Лучше всего подходят фруктовые деревья (яблоня, груша, вишня), ведь они придают шашлыку приятный аромат.
- Не рекомендуется использовать хвойные деревья, ведь содержащаяся в них смола может испортить вкус мяса.
- Можно использовать готовые угли для мангала, которые легко найти в магазинах или заготовить самостоятельно.
Разжигание мангала:
- Насыпьте в мангал небольшое количество угля.
- Сделайте в центре кучку и положите туда таблетку сухого горючего или брызните жидкостью для разжигания.
- Подожгите топливо и подождите, когда уголь охватит пламя.
- Добавьте еще уголь, рассчитывая необходимое вам количество.
Виды шашлыка:
Шашлык бывает из разных видов мяса:
- Классический: из баранины, маринованной в специях (соль, перец, уксус).
- Свиной: из шеи, ребер, карбонада.
- Куриный: из филе, голеней, крыльев.
- Рыбный: из лосося, форели, скумбрии.
- Овощной: из баклажанов, кабачков, перца, помидоров.
Разжигание угля:
- Опытные шашлычники рекомендуют использовать жидкость для разжигания (примерно 100 мл на 1 кг угля).
- Пропитайте уголь жидкостью и разожгите огонь в нескольких местах.
- Уголь готов, когда появится серый налет.
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Разжигание сырых дров:
- В сырую погоду можно разжечь костер с помощью растительного масла и жидкости для розжига.
- Выложите дрова, полейте их маслом, добавьте жидкость для розжига и подожгите.
- Масло обеспечит длительное горение, а жидкость – стабильное пламя.
Совет:
- Чтобы шашлык получился сочным, мясо лучше предварительно замариновать.
- Не переворачивайте шашлык часто, чтобы он не потерял сока.
- Используйте деревянные шпажки для шашлыка, ведь они придают мясу приятный аромат.
Напомним, мы уже писали, как растопить печь и развести костер с сырыми дровами.
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