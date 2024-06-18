Як розмножити полуницю: городники поділились простим та дієвим методом

Мрія кожного дачника - пишні кущі полуниці, рясно вкриті ягодами.

Багато хто використовує для розмноження насіння або ділення кущів, але це не найефективніший метод. Розмноження полуниці вусами влітку - цікавий та результативний спосіб, який гарантує щедрий урожай.

Секрети успіху від YouTube-каналу "Сад, город своїми руками":

Оптимальна відстань між рослинами:

Залишайте 80 см між рядками полуниці, щоб мати місце для розростання вусів. В ряду дотримуйтесь 30 см між рослинами: не загущуйте, але й не садіть занадто рідко.

Не перевантажуйте кущі ягодами:

Навесні, щоб отримати багато вусів, видаляйте квітконоси. Без ягід кущ спрямує сили на утворення вусів, даючи рясний посадковий матеріал.

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Потенціал одного куща:

В середньому один кущ дає до 16 вусів. Спостерігайте за розвитком: коли з'явиться третя розетка, першу з відкритою кореневою системою можна відокремити. Решту з корінцями, що з'явилися, посадіть в стаканчики для отримання саджанців із закритою кореневою системою.

Ягоди або вуса?

Експеримент довів: кущі, на яких залишили квітконоси, дали вдвічі менше ягід.

Боротьба з бур'янами:

Коли вуса пускають коріння, не чіпайте бур'яни сапкою. Полив проводьте розбризкуванням, а потім видаляйте бур'яни вручну, щоб не пошкодити вуса.

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