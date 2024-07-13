Як прогнати мурах з городу: городники поділились рецептом дієвого розчину

Хоча мурахи й відіграють важливу роль у екосистемі, шкода, яку вони завдають городу, може бути значною. Особливо страждають від цих комах полуниця, буряк, томати та інші солодкі культури. Про це пише Укр. медіа.

Як же позбутися мурах на грядці без шкоди для довкілля?

Народні методи:

Содовий розчин: Розчиніть 3 столові ложки соди в 1 літрі гарячої води. Цим розчином пролийте мурашники. Засіб діє швидко, але мурахи можуть переміститися на інше місце.

Розчиніть 3 столові ложки соди в 1 літрі гарячої води. Цим розчином пролийте мурашники. Засіб діє швидко, але мурахи можуть переміститися на інше місце. Часниковий настій: Залийте 200 грамів подрібненого часнику 10 літрами води. Настоюйте протягом доби, потім процідіть і обробіть грядки.

Залийте 200 грамів подрібненого часнику 10 літрами води. Настоюйте протягом доби, потім процідіть і обробіть грядки. Дігтярне мило: Натріть шматочком мила мурашники та стежки, по яких пересуваються комахи.

Натріть шматочком мила мурашники та стежки, по яких пересуваються комахи. Полин: Розкладіть гілочки полину біля мурашників. Цей запах відлякує мурах.

Розкладіть гілочки полину біля мурашників. Цей запах відлякує мурах. Кава: Розсипте кавову гущу навколо мурашників.

Читайте також: 10 способів органічної боротьби зі слимаками та равликами

Фізичні бар'єри:

Обгородіть грядки: Використовуйте для цього шифер, жерсть, або інші матеріали, які мурахи не зможуть подолати.

Насипте навколо грядок попіл, вапно або тютюновий пил.

Захист рослин:

Обробіть стебла рослин оцтовим розчином (1 столова ложка оцту на 1 літр води).

Використовуйте насадження з м'яти, лаванди, чорнобривців. Ці рослини відлякують мурах.

Пам'ятайте:

Не використовуйте хімічні інсектициди, адже вони можуть зашкодити не лише мурахам, а й іншим корисним комахам, а також птахам та тваринам.

Борючись з мурахами, важливо не знищувати їм повністю, адже вони відіграють важливу роль у екосистемі.

Найкраще використовувати комплексні методи боротьби, поєднуючи народні засоби, фізичні бар'єри та захист рослин.

Нагадаємо, ми вже писали, як позбутися зграй мурах на городі без хімії.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!