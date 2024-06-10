Як запобігти катаракті: поради

Катаракта — це процес помутніння і потемніння кришталика ока. Захворювання нерозривно пов’язане зі старінням організму, тому основною категорією пацієнтів є літні люди. За даними ВООЗ на катаракту страждає більше ніж 70% населення у віці старше за 72 роки та близько 20% у віці 40-60 років.

Катаракта є однією з основних причин сліпоти. Зміни способу життя можуть знизити шанси на те, що вона швидко прогресуватиме.

ЇЖТЕ ЗДОРОВО

Результати досліджень послідовно демонструють, що вживання продуктів з високим вмістом антиоксидантів, таких як вітаміни С і Е, допомагає запобігти катаракті. А якщо вона вже формується - сповільнити прогресування захворювання.

До хороших джерел вітаміну С належать цитрусові (апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони тощо), помідори та томатний сік, червоний і зелений перець, ківі, броколі, полуниця, брюссельська капуста, картопля.

Для забезпечення потреби у вітаміні Е зверніть увагу на рослинні олії, такі як соняшникова, сафлорова або з зародків пшениці. Цей вітамін містять горіхи, особливо мигдаль, а також арахіс та зелені овочі, такі як шпинат і броколі. До деяких продуктів додають вітамін Е.

Каротиноїди лютеїн і зеаксантин також захищають очі від катаракти. Вони є у шпинаті, петрушці, кале, гарбузі, зеленому горошку, яйцях.

Обов’язково їжте фрукти та овочі щодня. П’ять порцій забезпечують більш як 100 міліграмів вітаміну С і 5-6 міліграмів лютеїну та зеаксантину. Лише дві порції горіхів містять від 8 до 14 міліграмів вітаміну Е.

Якщо ви не споживаєте достатньої кількості потрібних поживних речовин із харчовими продуктами, поговоріть із вашим лікарем про доцільність споживання дієтичних добавок.

КИНЬТЕ КУРИТИ

Куріння шкідливе не лише для легенів і серця, а й для очей. Коли йдеться про катаракту, куріння є фактором ризику, який потрібно усунути.

Куріння створює більше вільних радикалів, що шкодять клітинам. Антиоксиданти — всі ті корисні речовини, які ви отримуєте з фруктів і овочів — борються з ними. Але куріння знищує антиоксиданти й приносить в організм багато токсинів, які можуть викликати катаракту.

Якщо ви кинете курити, це може запобігти катаракті, навіть якщо ви курили тривалий час і не обмежували себе у кількості цигарок. Якщо ви не курите, не починайте.

НОСІТЬ СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Ультрафіолетові промені здатні викликати зміни в очах. Зокрема, воно пошкоджує білки у кришталику ока.

Багато варіантів сонцезахисних окулярів, які пасують і водночас захищають очі. Обирайте таке скло, що блокує від 99% до 100% UVA та UVB променів, відсіває від 75% до 90% видимого світла. Важливо, щоб оправа щільно прилягала до очей. А скло сірого кольору допомагає краще бачити при водінні.

ОБМЕЖТЕ АЛКОГОЛЬ

Дослідження показали, що при споживанні до двох напоїв (один напій – це 0,3 пива, 100 мл вина або 30 мл міцного алкоголю) щодня, шанси отримати катаракту можуть бути навіть нижчими, ніж у людей, які не п’ють алкоголю. Але вживання понад двох напоїв на день (приблизно 20 грамів 96% спирту) збільшує ризики.

КОНТРОЛЮЙТЕ РІВЕНЬ ЦУКРУ В КРОВІ

Люди, які страждають на цукровий діабет, мають більше шансів розвитку захворювання очей, ніж люди, які його не мають.

Якщо рівень цукру в крові довгий час залишається зависоким, кришталик ока набрякає. Він також перетворює цукор в крові на сорбіт. Коли ця речовина накопичується в кришталику, людина бачить менш чітко, і може утворитися катаракта.

ПРОХОДЬТЕ РЕГУЛЯРНІ ОБСТЕЖЕННЯ ОЧЕЙ

Окуліст може виявити проблеми на ранній стадії. Якщо вам від 40 до 64 років, варто проходити повний офтальмологічний огляд кожні 2-4 роки. Якщо вам більш як 65 років, слід проходити обстеження кожні 1–2 роки. Якщо є ризики розвитку певних захворювань очей, лікар порекомендує приходити на огляд частіше.