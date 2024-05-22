Як правильно заморожувати цвітну капусту, щоб не втратила корисні властивості

Цвітна капуста – це не лише смачний та корисний овоч, але й чудовий продукт для зимових запасів. Знаючи кілька простих секретів, ви зможете зберегти її свіжість та насолоджуватися її смаком протягом всієї зими. Про це пише Главред.

Як продовжити свіжість цвітної капусти:

Вибір капусти:

Віддавайте перевагу головкам середнього або маленького розміру, адже вони молодші та мають кращий смак. Ретельно оглядайте капусту перед покупкою: вона повинна бути чистою, без пошкоджень та слідів цвілі.

Зберігання в холодильнику:

Свіжу цвітну капусту можна зберігати в холодильнику до 10 днів. Для цього загорніть її в паперову серветку або чистий пакет з перфорацією. Зберігайте капусту в найхолоднішому місці холодильника, подалі від фруктів та ягід.

Читайте також: Рецепт цвітної капусти у гостро-солодкому маринаді

Заморожування:

Заморожування – це чудовий спосіб зберегти цвітну капусту на тривалий термін. Вона може зберігатися в морозилці до року, не втрачаючи своїх вітамінів та смакових якостей. Можна заморозити як цілу голівку, так і розділити її на суцвіття.

Попередня обробка перед заморожуванням:

Попередньо відваріть цвітну капусту на кілька хвилин перед заморожуванням. Це допоможе зберегти її текстуру та колір.

Як правильно заморозити:

Ретельно промийте цвітну капусту водою та розріжте на суцвіття. Доведіть воду до кипіння, посоліть за смаком. Варіть цвітну капусту не більше 2 хвилин. Швидко перемістіть її в ємність з льодяною водою на кілька хвилин. Викладіть зварену капусту на рушник та просушіть. Розкладіть суцвіття в один шар на деко, застелене пергаментом, та помістіть в морозильну камеру на кілька годин. Коли капуста заморозиться, складіть її в герметичні пакети або контейнери.

Додаткові поради:

Для кращого збереження аромату та смаку цвітної капусти рекомендується заморожувати її якомога швидше після збирання. Не заморожуйте капусту повторно. Перед використанням розморожуйте капусту при кімнатній температурі або в холодильнику.

Нагадаємо, ми вже писали, навіщо досвідчені господині б'ють цвітною капустою об стіл.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!