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Как правильно замораживать цветную капусту, чтобы не потеряла полезные свойства

Цихоцкая Мария

Как правильно замораживать цветную капусту, чтобы не потеряла полезные свойства
Зная несколько простых секретов, вы сможете сохранить ее свежесть и наслаждаться ее вкусом в течение всей зимы.

Цветная капуста – это не только вкусный и полезный овощ, но и отличный продукт для зимних запасов. Зная несколько простых секретов, вы сможете сохранить ее свежесть и наслаждаться ее вкусом в течение всей зимы. Об этом пишет Главред.

Как продлить свежесть цветной капусты:

Выбор капусты:

Предпочитайте головки среднего или маленького размера, ведь они моложе и имеют лучший вкус. Тщательно осмотрите капусту перед покупкой: она должна быть чистой, без повреждений и следов плесени.

Хранение в холодильнике:

Свежую цветную капусту можно хранить в холодильнике до 10 дней. Для этого заверните ее в бумажную салфетку или чистый пакет с перфорацией. Храните капусту в холодном месте холодильника, подальше от фруктов и ягод.

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Замораживание:

Замораживание – это отличный способ сохранить цветную капусту на длительный срок. Она может храниться в морозильнике до года, не теряя своих витаминов и вкусовых качеств. Можно заморозить как целую головку, так и разделить на соцветия.

Предварительная обработка перед замораживанием:

Предварительно отварите цветную капусту на несколько минут перед замораживанием. Это поможет сохранить текстуру и цвет.

Как правильно заморозить:

Тщательно промойте цветную капусту водой и разрежьте на соцветие. Доведите воду до кипения, посолите по вкусу. Варите цветную капусту не больше 2 минут. Быстро переместите ее в емкость с ледяной водой на несколько минут. Выложите сварную капусту на полотенце и просушите. Разложите соцветия в один слой на противень, застеленный пергаментом, и поместите в морозильную камеру на несколько часов. Когда капуста заморозится, положите ее в герметичные пакеты или контейнеры.

Дополнительные советы:

Для лучшего сохранения аромата и вкуса цветной капусты рекомендуется замораживать ее как можно скорее после уборки. Не замораживайте капусту повторно. Перед использованием размораживайте капусту при комнатной температуре или в холодильнике.

Напомним, мы уже писали, зачем опытные хозяйки бьют цветной капустой о стол.

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