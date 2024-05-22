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Соціум

Як правильно заморожувати цвітну капусту, щоб не втратила корисні властивості

Ціхоцька Марія

Як правильно заморожувати цвітну капусту, щоб не втратила корисні властивості
Знаючи кілька простих секретів, ви зможете зберегти її свіжість та насолоджуватися її смаком протягом всієї зими.

Цвітна капуста – це не лише смачний та корисний овоч, але й чудовий продукт для зимових запасів. Знаючи кілька простих секретів, ви зможете зберегти її свіжість та насолоджуватися її смаком протягом всієї зими. Про це пише Главред.

Як продовжити свіжість цвітної капусти:

Вибір капусти:

Віддавайте перевагу головкам середнього або маленького розміру, адже вони молодші та мають кращий смак. Ретельно оглядайте капусту перед покупкою: вона повинна бути чистою, без пошкоджень та слідів цвілі.

Зберігання в холодильнику:

Свіжу цвітну капусту можна зберігати в холодильнику до 10 днів. Для цього загорніть її в паперову серветку або чистий пакет з перфорацією. Зберігайте капусту в найхолоднішому місці холодильника, подалі від фруктів та ягід.

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Заморожування:

Заморожування – це чудовий спосіб зберегти цвітну капусту на тривалий термін. Вона може зберігатися в морозилці до року, не втрачаючи своїх вітамінів та смакових якостей. Можна заморозити як цілу голівку, так і розділити її на суцвіття.

Попередня обробка перед заморожуванням:

Попередньо відваріть цвітну капусту на кілька хвилин перед заморожуванням. Це допоможе зберегти її текстуру та колір.

Як правильно заморозити:

Ретельно промийте цвітну капусту водою та розріжте на суцвіття. Доведіть воду до кипіння, посоліть за смаком. Варіть цвітну капусту не більше 2 хвилин. Швидко перемістіть її в ємність з льодяною водою на кілька хвилин. Викладіть зварену капусту на рушник та просушіть. Розкладіть суцвіття в один шар на деко, застелене пергаментом, та помістіть в морозильну камеру на кілька годин. Коли капуста заморозиться, складіть її в герметичні пакети або контейнери.

Додаткові поради:

Для кращого збереження аромату та смаку цвітної капусти рекомендується заморожувати її якомога швидше після збирання. Не заморожуйте капусту повторно. Перед використанням розморожуйте капусту при кімнатній температурі або в холодильнику.

Нагадаємо, ми вже писали, навіщо досвідчені господині б'ють цвітною капустою об стіл.

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